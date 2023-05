“Un re per quattro regine” su Rai Movie: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda “Un re per quattro regine”: ecco la trama del film storico con protagonista Clark Gable

“Un re per quattro regine” è il film in onda lunedì 15 maggio alle 21.15 su Rai Movie. È un western di Raoul Walsh con Clark Gable, Carl Harbaugh, Barbara Nichols, Eleanor Parker, Roy Roberts, Jo Van Fleet, Arthur Shileds, Sara Shane, Jean Willes, Jay C. Flippen. Tra western e commedia, “la pellicola vede Clark Gable nei panni di un simpatico e affascinante manigoldo di mezz’età, Dan Kahoe, che per recuperare i centomila dollari in oro di una rapina in cui hanno perso la vita tre fratelli su quattro, si mette a frequentare la casa della famiglia dei rapinatori McDade. Nella fattoria vivono la madre e le sue quattro nuore, tre delle quali vedove, e Gable, per trovare il nascondiglio dell’oro e svignarsela con il bottino, comincia a sedurre e corteggiare le donne scatenando le loro gelosie.