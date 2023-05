Purple X pubblica “Segreto” feat. Nahaze & Josh Carter: una release intrigante dall’anima reggaeton disponibile sulle piattaforme digitali

PURPLE X il nuovo singolo “Segreto” feat. Nahaze e Josh Carter, un brano intrigante e suadente che rispecchia l’anima reggaeton dell’artista, con la firma di Believe Music Italia. L’immaginario di “Segreto” è strettamente legato alla tossicità della società contemporanea e al suo potere manipolatorio, dove tutto è programmato in modalità speed-up e l’essere umano è sottoposto freneticamente ad una moltitudine di stimoli, risentendone l’influenza: nulla è più stabile e durevole, tutto può cambiare da un momento all’altro, stravolgendo i piani e tradendo le aspettative. Da questa dinamica non sono escluse nemmeno le relazioni, che spesso vacillano e cercano soddisfazione e nutrimento altrove.

“Con questo brano parlo di attrazione, sesso e segreti, elementi che combinati insieme possono trasmettere emozioni così forti da darci una scarica di adrenalina, perchè camminare sul filo del rasoio, per quanto sia pericoloso, ci fa sentire vivi.”_ dichiara PURPLE X.

Disponibile su YouTube il videoclip ufficiale del singolo, a cura di Vision and I.

Purple X, alias Davide Sacco, è un giovane cantante reggaeton di Pavia classe 1999. Muove I primi passi nel mondo musicale nel 2020 con il brano “Criminal” che riscuote un buon riscontro, conquistando il passaggio in radio nel format Say Waaad? di Michele Wad Caporosso. Successivamente, nel 2022, pubblica il brano “Moon”. Dal chiaro background reggaeton e latino, Purple X si destreggia tra le molteplici diramazioni del latin pop, passando dal più classico reggaeton, dal dembow fino a versioni più pop e in linea con il mercato italiano. Tutto ciò lo rende uno dei ‘reggaetoneri’ più interessanti della scena italiana e con la prospettiva di una più ampia visione che gli dà la possibilità di non porsi limiti e di non rimanere necessariamente legato alla sfera musicale di appartenenza. Il 24 febbraio 2023 pubblica “Segreto” feat. Nahaze per Believe Music Italia, primo brano dal suo ingresso nel roster dell’agenzia di management MilanoK3.

TESTO “SEGRETO”

Sembrava un porno

Quello tra me e te

Resta solo un ricordo

Non sento più niente

Era un segreto

Te l’ho promesso

Io non torno più indietro

Bebecita me ne frego

Era un segreto

Te l’ho promesso

Io non torno più indietro

Sto per toccare il cielo bebe

La mia mente dondola

Remo tipo gondola

Mondo che manipola tutto quel che c’è

Bebe il tuo culo mi provoca

Giro come una trottola

La relazione tossica che andrò a vivere

Anche se ora ti guardo e non so neanche se

Possa un giorno distante staccarmi da te

Era un segreto

Te l’ho promesso

Io non torno più indietro

Sto per toccare il cielo bebe

Era un segreto

Te l’ho promesso

Io non torno più indietro

Bebecita me ne frego

Tu mi prendi come fai solo tu

Quindi baby, io ne voglio di più

Era un segreto quello che c’è tra di noi

Se mi guardi mi vedo negli occhi tuoi

Ti do quello che mi chiedi tu

Ho ricordi nella testa

E ti piace quando guardo giù

So che ti sembro diversa

Era un segreto

Te l’ho promesso

Io non torno più indietro

Sto per toccare il cielo

Quell’intimo costava un tot

Balenciaga, Gucci e Cristhian Dior

Ma dimmi se vuoi rifarlo bebe

Sappiamo che ti manca farlo con J Carter

Mami dai dimmi si

Che ti manca star qui

Che ti manca il mio D

Lo so che stai così

Non dimenticherò la tua pussy baby

Che mi tiene a Medellìn