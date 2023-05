Previsioni meteo 15 maggio 2023: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 maggio 2023: la Primavera resta in pausa, cieli coperti con piogge e temporali insistono al Centro-Sud

Dopo un weekend con condizioni meteo instabili, anche questa settimana vedrà poche variazioni di rilievo. Una lacuna barica insisterà sul bacino del Mediterraneo, condizionando il tempo sull’Italia. La vasta lacuna barica favorirà la genesi di diverse depressioni al suolo, portando a più fasi condizioni di maltempo sull’Italia con piogge abbondanti ed ancora rischio nubifragi.

Nella giornata di oggi avremo maltempo al sud, Sicilia e parte del Centro con piogge e temporali abbondanti e rischio nubifragi. Maltempo che potrebbe trasferirsi a seguire anche alle regioni di Nordest, con nuovo rischio allagamenti per l’Emilia-Romagna.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito, maggiori spazi di sereno sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini e Prealpini; soleggiato tra Liguria ed Emilia Romagna. In serata residui fenomeni sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito anche compatta tra Lazio ed Abruzzo, qui con possibili pioviggini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con precipitazioni anche intense tra Lazio ed Abruzzo; più asciutto in Toscana. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Forti piogge al mattino sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, tempo più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni che insistono sui medesimi settori, senza particolari variazioni. In serata ancora maltempo diffuso, con acquazzoni e temporali su Campania, Molise, Basilicata e Sicilia, variabilità asciutta sulla Sardegna. Temperature minime in calo e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .