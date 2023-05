Nasce W.I.T.A., il nuovo brand inclusivo di PANGO

L’azienda di abbigliamento femminile PANGO accelera sulla sostenibilità e lancia W.I.T.A., il nuovo marchio made in Italy, eco-friendly e inclusivo

L’azienda di abbigliamento femminile PANGO accelera sulla sostenibilità e lancia W.I.T.A., il nuovo marchio made in Italy, eco-friendly e inclusivo prodotto per QVC ITALIA.

Made in Italy perché PANGO, alla soglia dei 50 anni di attività, è un’azienda che produce collezioni di abbigliamento ideate e realizzate in Italia attraverso una filiera corta con il supporto di laboratori che distano al massimo 30 km dalla sede di Bassano Bresciano, in provincia di Brescia.

Eco-friendly perché per l’attuale e le future collezioni W.I.T.A. primavera estate sono stati e saranno utilizzati solo tessuti naturali e viscose per rafforzare il legame con la natura e la bellezza che racchiude, mentre per l’autunno/inverno parte dei tessuti delle collezioni saranno realizzati con materiali riciclati e riciclabili.

Inclusivo perché veste modellando e non coprendo le taglie fino alla 56 per donne di tutte le età.

“Ideare e proporre alla squadra di QVC Italia il progetto W.I.T.A. è stato davvero gratificante e ci ha permesso di mettere in campo tutte le nostre competenze per creare un brand, il quarto della famiglia PANGO, che valorizza la donna con tagli contemporanei” spiega Nicola Scotuzzi, manager del progetto e terza generazione in azienda. Scotuzzi prosegue raccontando che: “W.I.T.A. è l’acronimo di We Illuminate The Atmosphere e si pronuncia VITA. Il nome esprime la passione e l’ambizione della designer Alice Bevilacqua di emozionare in maniera autentica e realizzare una linea di abbigliamento che non faccia passare inosservata chi la indossa. Il nome del marchio inoltre è simbolo delle radici orgogliosamente italiane della nostra azienda”. Un “viva l’Italia” quindi, che esprime con energia l’orgoglio della professionalità manufatturiera italiana che rende unico il nostro Paese.