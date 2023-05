Medicina e Vip: i consigli del dottore Antonio Franco

Antonio Franco ha 28 anni. É nato, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, il 2 giugno 1994, è alto 181 cm e pesa 94 chili. Sin da piccolo nutriva la passione per la chirurgia e sognava di diventare un medico estetico della serie tv OC di Italia 1. Tra i suoi interessi e hobby preferiti spiccano la passione per l’arte e la musica. É una persona molto dinamica, ambiziosa, controcorrente e ossessionata dal suo lavoro.

BIOGRAFIA E CARRIERA DI DR. AESTHETIC FRANCO

Dopo gli studi universitari, ha iniziato fin da subito a lavorare. Nell’ambiente della chirurgia è molto conosciuto con lo pseudonimo dr. Aesthetic Franco. Il suo successo sociale e professionale è dovuto esclusivamente alla sua capacità, bravura e lungimiranza. É un self-made man. Ha un profilo Instagram che vanta quasi 100mila followers, il cui account è @draestheticfranco. Ha una pagina su Facebook con quasi 10mila fans e un canale privato su Telegram. Opera su Bari, Napoli, Roma e Milano.

Pur essendo giovanissimo, Antonio Franco di Doctors Aesthetic è uno dei chirurghi più apprezzati e seguiti d’Italia. Svolge tantissimi interventi in materia di liposcultura con macchinari di ultima tecnologia e migliori al mondo, come ha dichiarato lui stesso a Novella 2000: “Il valore aggiunto della mia carriera? Senz’altro raggiungere numeri mai fatti prima in termini di interventi, così da superare la vetta massima italiana raggiunta da qualsiasi altro medico chirurgo in Italia”. Tra i vip del jet set internazionale che più di altri fanno uso di chirurgia, utilizzando le nuove tecniche messe a disposizione dal dr. Antonio Franco, sono i Kardashian.

E a proposito di personaggi noti, il giovane medico ha rivelato: “Tra gli interventi più richiesti dai vip, personaggi famosi e non solo, ci sono la liposcultura HDF addome e fianchi, la lipoplastica e il gettonatissimo gluteo uomo e donna. Le persone comuni, almeno la maggior parte, vorrebbero sempre imitare i vip o personaggi pubblici idealizzati nella loro ideologia estetica, quindi vengono sempre con idee mirate, copiando spesso modelli presi da Instagram, però sta a noi medici chirurghi educarli – ha poi proseguito – spiegando che alcune cose sono estreme, decontestualizzate dalla morfologia di ognuno di noi. Personalmente amo l’eleganza e la naturalezza, non l’esagerazione”.

Con la liposcultura HDF è possibile ottenere il corpo (in particolare nelle aree come addome, fianchi, glutei, cosce, collo, schiena, braccia, polpacci, ginocchia, pettorale, seno… praticamente ovunque il paziente voglia migliorarsi) che si desidera ed è la soluzione poco invasiva e perfetta per le esigenze di modellamento del corpo, poiché grazie a tecnologie avanzate e strumenti di precisione, il sistema utilizzato in clinica è progettato per colpire le cellule adipose, distruggendo definitivamente l’adipe impossibilitando la formazione di nuove cellule adipose, con tempi di recupero minimi. I risultati sono rapidi, sicuri, indolori e personalizzati in base alle esigenze dei clienti, senza cicatrici o tempi di inattività.

MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE

I macchinari utilizzati dal chirurgo estetico dei vip Antonio Franco sono tutti all’avanguardia e di ultimissima generazione, come ad esempio Morpheus8 che consente di raggiungere molteplici obiettivi: minimizza rughe e linee sottili, migliora la consistenza della pelle, riduce l’aspetto delle cicatrici e migliora il contorno del viso. È adatto a tutti i tipi di pelle, garantisce risultati duraturi e aumenta la fiducia in sé stessi.

Il bodytite è invece una rivoluzionaria procedura di body contouring che offre una serie di vantaggi per coloro che cercano di migliorare il proprio corpo e ridurre piccoli accumuli di grasso localizzato. Consente di avere un corpo modellato, la riduzione del grasso localizzato, un aspetto più tonico e una migliore elasticità della pelle oltre ad aiutare a ridurre la comparsa di cellulite, smagliature e cicatrici. Il total body, grazie alle canule ad ultra suoni, colpisce le cellule adipose, sciogliendo per sempre l’adipe in quella determinata zona, dove non crescerà più il grasso.

Sempre a Novella 2000, il dottore Antonio Franco ha dispensato consigli alle nuove generazioni: “Mi auguro di riuscire a essere un faro (magari fonte d’ispirazione) per tutti quei ragazzi che vorrebbero inseguire e realizzare i propri sogni, senza mai fermarsi. Oggi, condizionati da uno schema che la società ci impone e da sovrastrutture mentali, moltissimi ragazzi della mia età hanno quasi paura a inseguire i propri sogni, dimenticando spesso che tutti partiamo da zero e tutto è possibile. Basta solo volerlo”.