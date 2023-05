Il ballerino Mattia vince Amici: delusione nella finalissima per Angelina

Il ballerino Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22. Il 19enne pugliese ha vinto nella finalissima contro Angelina Mango che era la grande favorita

Il ballerino Mattia Zenzola è il vincitore della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il diciannovenne pugliese ha vinto nella finalissima contro Angelina Mango, vincitrice della categoria canto, che per tutti era la favorita alla vittoria. A contendersi il titolo di vincitore erano i 4 finalisti la cantante Angelina per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, la ballerina Isobel per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il ballerino Mattia e il cantante Wax per la squadra di Arisa e Raimondo Todaro. A decretare il vincitore è stato il pubblico da casa tramite televoto. Presenti alla finalissima anche i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio oltre ai professori che hanno seguito i ragazzi.

Mattia Zenzola ha vinto, grazie al talent targato Canale5, 150mila euro in gettoni d’oro.

IL VIDEO DELLA VITTORIA

IL RINGRAZIAMENTO A MARIA DE FILIPPI: “MI HAI CAMBIATO LA VITA”

“Finalmente dopo 2 anni realizzi il tuo sogno”, ha detto Maria De Filippi consegnandogli la coppa della vittoria e il ballerino commosso ha voluto pubblicamente ringraziare chi lo ha portato a vincere: “Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, il mio coach Raimondo Todaro e tutte quelle persone che mi hanno permesso di fare questo. E grazie a te Maria perché mi hai cambiato la vita: sono venuto qui che avevo 17 anni, venivo a fare i casting e non passavo un bel periodo, mi avete fatto rivivere sentire a casa e mi avete sopportato, grazie”.

L’INFORTUNIO A UN PASSO DAL SERALE, POI IL RISCATTO

Mattia, infatti, aveva già partecipato al talent show di Maria De Filippi lo scorso anno, ma a causa di un infortunio e a un passo dal serale era stato costretto ad abbandonare la gara.

“Nulla è impossibile da superare. I momenti difficili ci saranno sempre nella vita, l’importante è non mollare mai, e trovare la forza in se stessi per rialzarsi! Grazie per tutto l’affetto che sto ricevendo da tutti voi. Sto tornando”, scriveva su Instagram poco prima di rientrate a settembre scorso nella scuola.

COSA HANNO VINTO GLI ALTRI FINALISTI

Angelina ha vinto nella categoria canto con un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro e ha conquistato anche il Premio della Critica del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro, assegnato da una giuria composta da 25 tra le principali testate quotidiane, agenzie di stampa e web. Si è aggiudicata anche il Premio delle Radio, assegnato da otto network radiofonici (Radio Italia, Rds, Rtl 102.5 e Radio Zeta, Radio 105, R101, Radio Norba e Radio Kiss Kiss).

Come riferisce la Dire ( www.dire.it ), la ballerina Isobel ha vinto il Premio Tim del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro e il cantante Wax ha vinto il Premio Oreo del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro. Tutti i finalisti hanno vinto il Premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro.