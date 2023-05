Previsioni meteo 14 maggio 2023: piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 14 maggio 2023: si conclude con tempo instabile un weekend caratterizzato da piogge e temporali

Si avvia alla conclusione un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo instabili sull’Italia a causa del transito di un treno di perturbazioni che da mercoledì scorso non hanno dato tregua. Nella giornata di oggi, complice l’avvicinamento della saccatura depressionaria, avremo piogge e temporali sui settori Tirrenici; da non escludere la possibilità di fenomeni autorigeneranti tra Lazio e Campania. Ancora neve sull’arco Alpino a partire dai 1900 metri. Anche la prossima settimana si preannuncia perturbata, ma serviranno ulteriori conferme nelle prossime ore.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 14 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, pù asciutto tra Piemonte e Valle d’Aosta con nuvolosità variabile. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi e neve sulle Alpi dai 1900 metri, più asciutto sulla Liguria. In serata attese residue precipitazioni tra Trentino, Veneto e Friuli, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con cieli nuvolosi e piogge sparse. Al pomeriggio ancora piogge su Toscana, Umbria e Marche, variabile altrove. In serata tempo in generale miglioramento con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con possibilità di precipitazioni tra Campania, Basilicata e Puglia. Al pomeriggio asciutto su tutti i settori con molte nubi in transito. In serata fenomeni in transito su Sicilia, Campania, Molise e Puglia settentrionale, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .