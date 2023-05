“Paesi che vai” su Rai 1 alla scoperta della Costiera Amalfitana

“Paesi che vai” in onda stamani su Rai 1: un viaggio di suggestioni in Costiera Amalfitana tra Ravello e dintorni

“Paesi che vai”, lo storico programma di Rai 1, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, domenica 14 maggio alle 9.40, sarà in Costiera Amalfitana sui passi di romantici viaggiatori, che, da più parti d’Europa, intrapresero un “Grand Tour” per accrescere la propria cultura e trovare ispirazione, e che videro nella Costiera Amalfitana rifugio per il proprio animo tormentato: lord inglesi in cerca di bellezza, ricchi imprenditori pronti a investire nel turismo, letterati e musicisti che da questi paesaggi seppero farsi ispirare. Il programma farà conoscere agli spettatori Ravello, conducendoli alla scoperta dei giardini segreti e delle magiche ambientazioni della “città della musica”, che custodisce il ricordo della visita di Richard Wagner. Livio Leonardi farà rivivere l’arrivo in città del grande compositore, che, in una giornata di maggio del 1880, scoprì a Villa Rufolo il “Giardino di Klingsor”, fino a quel momento solo immaginato per il suo “Parsifal”. Le telecamere racconteranno così della nascita del turismo internazionale, entrando nei palazzi storici che, dal medioevo, presero a risplendere in età borbonica.

E sempre al periodo borbonico il programma tornerà, per curiosare nella realizzazione di un’ importante statua, quella di sant’Andrea, patrono di Amalfi, che sarà al centro di un appassionante racconto. A seguire, ancora a Ravello, sulle orme di un eccentrico Lord che, stabilendosi in Costiera Amalfitana, trasformò l’incanto dei giardini a strapiombo sul mare, in un ritrovo di intellettuali inglesi, protagonisti di conturbanti storie d’amicizia e d’amore. Si rivivranno quindi hollywoodiani momenti di cinema, grazie all’unicità della “terrazza sull’infinito” e di quella detta “dell’ispirazione”, così amata dallo sceneggiatore Gore Vidal, riportando gli spettatori ai giorni nostri, prima d’invitarli a salire in barca per un tour unico, negli angoli più nascosti della Costiera Amalfitana.