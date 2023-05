Su Rai 5 “Si nota all’imbrunire (Solitudine da paese spopolato)”

A teatro con Silvio Orlando in prima serata su Rai 5 con lo spettacolo “Si nota all’imbrunire (Solitudine da paese spopolato)”

Silvio Orlando è protagonista assoluto dello spettacolo “Si nota all’imbrunire (solitudine da paese spopolato)”, in onda sabato 13 maggio alle 21.15 su Rai 5. Il testo teatrale è di Lucia Calamaro, che firma anche la regia. Nella casa di campagna di Silvio, all’inizio del villaggio spopolato dove vive da solo da tre anni, sono arrivati i figli Alice, Riccardo e Maria. Il fratello maggiore Roberto anche.

Un fine settimana. Silvio ha acquisito, nella solitudine, un buon numero di manie, la più grave di tutte: non vuole più camminare. Non si vuole alzare. Vuole stare e vivere seduto il più possibile. E da solo. Si tratta, per i figli che finora non se ne erano preoccupati troppo, di decidere che fare, come occuparsene, come smuoverlo da questa posizione che è una metafora del suo stato mentale: che è quella di un uomo che vive accanto all’esistenza e non più dentro la realtà. Emergono qua e là empatie, distanze e rese dei conti.

I familiari di Silvio sono venuti a trovarlo per la messa dei dieci anni dalla morte della moglie. C’è da commemorare, da dire, da concertare discorsi. Certo è che, preda del suo isolamento, nella testa di Silvio si installa una certa confusione tra desideri e realtà, senza nessuno che lo smentisca nel quotidiano, la vita può essere esattamente come uno decide che sia. Fino a un certo punto.

Nel cast anche Vincenzo Nemolato, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini. Scene di Roberto Crea, costumi di Ornella e Marina Campanale, luci di Umile Vainieri. Progetto editoriale Felice Cappa, regia televisiva Daniela Vismara, produttore esecutivo Serena Semprini, cura di Giulia Morelli.