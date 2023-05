Nella notte di Rai 2 torna “Detectives – Casi risolti e irrisolti”

Protagonisti di “Detectives – Casi risolti e irrisolti” nella notte su Rai 2 sono gli investigatori della Polizia di Stato, che li hanno seguiti in prima persona

Quando i gialli da risolvere sono casi di cronaca nera, a parlare devono essere i veri detectives. È questo il punto di partenza della seconda stagione del programma true crime di Rai Approfondimento condotto da Pino Rinaldi e realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato in onda il sabato alle 23.20 su Rai 2. Protagonisti di “Detectives – Casi risolti e irrisolti” sono proprio gli investigatori della Polizia di Stato, che hanno seguito in prima persona i casi più controversi e complessi, analizzati attraverso i reali documenti d’indagine. Casi risolti che hanno tenuto con il fiato sospeso gli italiani o casi irrisolti che ancora aspettano di dare un volto all’assassino.

I “delitti della porta accanto”, affrontati con una trama narrativa avvincente che ripercorre le indagini per tutta la loro durata, con documenti originali, il racconto dei testimoni, la ricostruzione dei fatti, utilizzando tutte le evidenze raccolte nell’indagine giudiziaria e materiali audio/video/fotografici spesso assolutamente inediti. Un racconto fortemente ancorato ai fatti, grazie alla collaborazione attiva della Polizia di Stato che rende il programma un’assoluta novità nel panorama della crime tv italiana. Un viaggio nelle tenebre dei casi giudiziari e criminali più controversi arricchito dal supporto di chi, indossando l’uniforme, li ha affrontati. Un’occasione irripetibile per il pubblico, che avrà la possibilità di conoscere da vicino il lavoro dei poliziotti che, per missione, entrano in contatto, quotidianamente e in maniera diretta, con le realtà criminali più efferate.