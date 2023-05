Il duo Trust The Mask pubblica il singolo “Otaku”

Dopo il singolo d’esordio alt pop “Will you come?”, pubblicato a marzo 2023, il duo elettronico sperimentale Trust The Mask, formato da Elisa Dal Bianco e Vittoria Cavedon, è tornato il 14 aprile con il nuovo singolo “Otaku”.

Un brano cyber-pop futuristico infuso di glitch e accompagnato da un videoclip diretto da Edoardo Bocchi e Angie Angelson.

Iniettato di suoni industriali e punteggiato dalla voce eterea e ultraterrena di Vittoria, “Otaku” combina abilmente l’essenza dell’antico e del futuristico.

Nella cultura giapponese Otaku è quella persona o gruppo di persone che rifuggono dalle interazioni umane a favore di videogiochi e anime. Il termine descrive un individuo ossessionato dall’informatica, dalla tecnologia o da alcuni aspetti della cultura popolare a scapito delle sue capacità sociali.

“Cerchiamo di essere sempre empatiche attraverso la nostra musica. Conosciamo persone che si concentrano molto su qualcosa tanto da non uscire mai, è una situazione che è nata in Giappone ma che possiamo ritrovare anche qui, non troppo lontano da noi” – TRUST THE MASK

Il ritornello lascia intravedere la luce alla fine del tunnel. Traboccante di onde di synth analogici, batterie incisive e rullanti anni ’80, “Otaku” è accompagnata da un visual ipnotico, avvolto nel misticismo.

Anche stavolta il brano è stato scritto insieme al producer Matteo Vallicelli di The Soft Moon/4AD e mixato e masterizzato da Maurizio Baggio (Boy Harsher).

Un nuovo assaggio dell’ imminente album di debutto “IDIOM”, in uscita a giugno per Bronson Recordings, fatto di sperimentazione e caos creativo, che incapsula con precisione il fascino dell’alieno e dell’avanguardia.

Nel video il duo appare impigliato in un mare di fili. Un faccia a faccia tra luce e ombra, una battaglia tra il bene e il male, una danza tra i due lati di sé, Trust The Mask ci mostra entrambi i lati della medaglia attraverso un simbolismo metaforico e una splendida simmetria. Una distopia che diventa realtà.

TRUST THE MASK – BIOGRAFIA

Trust the Mask è un duo electro-pop formato dalla musicista e compositrice Elisa Dal Bianco e dalla cantante Vittoria Cavedon. Elisa proviene da un percorso di studi classici presso il Conservatorio di Vicenza e si avvicina successivamente allo studio della musica elettronica presso l’Accademia e poi presso il CIMM College della Biennale di Venezia. Vittoria si approccia al canto da autodidatta, studia privatamente e dal 2015 prende parte a diversi progetti musicali. Emerso dal suo bozzolo concettuale, nel 2021, il duo inizia il suo viaggio con il debutto ipnotico e tribale di “Solstice Ritual”, seguito dall’ondeggiante “Cloudy Again” e nel 2022 dal lussureggiante “Opaque” e dall’energico “Crisis”. Nell’ottobre 2021 Trust The Mask vince il primo premio come miglior band al concorso Hybrid Music del Comune di Venezia. Nel 2022 si aggiudica la possibilità di collaborare con l’etichetta Bronson Recordings grazie alla quale, in occasione di una residenza artistica, produce e registra il suo primo album, “Idiom”, che verrà pubblicato nel 2023. Sempre nel 2022, la Rete Globale del Suono del Piemonte lo seleziona, in rappresentanza del Veneto, per esibirsi al festival Reset all’Off Topic di Torino.

Molto più di un semplice nome d’arte: intrigante e in opposizione all’idea tradizionale dell’indossare una maschera, Trust the Mask non si nasconde.