Dal prosciutto senese al culluriello, su Rai 2 torna “Pizza Doc”

Prosciutto toscano e culluriello nella mattinata di Rai 2 a “Pizza Doc”: in viaggio dalla provincia di Siena alla Basilicata, passando per l’Abruzzo e la Calabria

Tinto, Monica Caradonna e i pizzaioli gourmet Luca Fusacchia e Gianluca Graci, nella sesta puntata di “Pizza Doc”, in onda sabato 13 maggio alle 11.15 su Rai 2, prepareranno antipasti e pizze che avranno come protagonisti i prodotti raccontati attraverso i servizi esterni.

Quattro finestre in stile documentaristico che daranno vita ad un viaggio alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese. La prima tappa sarà in provincia di Siena per conoscere la storia secolare del prosciutto toscano.

A seguire il culluriello, uno dei simboli della Calabria, per vedere quanto questo prodotto, semplice e veloce da preparare, è radicato nelle tradizioni popolari. E poi, in Abruzzo, per conoscere come l’impegno degli agricoltori permette la produzione di un prodotto delicato come il fagiolo tondino del Tavo. A Ferrandina, in Basilicata, dove le sue olive oltre a fornire un olio caratteristico della regione vengono servite anche infornate.

Infine, nelle colline di Conegliano Valdobbiadene, dove il lavoro dei viticoltori ha permesso la creazione di un paesaggio agrario davvero unico, come il vino che vi viene realizzato. I pizzaioli di puntata esalteranno questi prodotti rendendoli protagonisti delle loro pizze.