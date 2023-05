A “Restart” su Rai 2 si parla del piano del Governo per la natalità

A “Restart” in onda nella notte su Rai 2 si parla del piano del Governo per la natalità: focus sulla sfida per invertire la tendenza al calo demografico in Italia

In un paese che conta ormai più pensionati che lavoratori, si torna a parlare di calo demografico, una tra le sfide più difficili e imminenti da affrontare. Il governo lavora a un grande piano per la natalità che dovrebbe prevedere oltre duemila nuove strutture, tra asili nido e scuole materne, ma è corsa contro il tempo. E si pensa a una fiscalità che tenga conto dei figli. Riusciremo in questo modo ad invertire la tendenza e combattere la denatalità?

A “Restart” nel nuovo appuntamento di lunedì 15 maggio alle 23.40 su Rai 2 con Annalisa Bruchi ne parlano Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera e Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Lavoro, Annalisa Chirico e Barbara Alberti. Numeri alla mano, il professor Carlo d’Ippoliti, docente di Economia presso l’Università La Sapienza spiegherà anche come è possibile l’inversione. Infine, a tu per tu con l’imprenditore made in Italy che ha portato ‘l’arcobaleno’ marchigiano nel mondo: Iginio Straffi, “papà” delle fatine Winx, manager e disegnatore con lo straordinario potere di immaginare mondi fantastici e trasformarli in business.