Stasera su Rai 4 “Man on Fire – Il fuoco della vendetta”: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Man on Fire – Il fuoco della vendetta”. La trama del film con Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Radha Mitchell

“Man on Fire – Il fuoco della vendetta”, un imperdibile thriller d’azione diretto da Tony Scott e interpretato da Denzel Washington e Dakota Fanning sarà proposto da Rai 4 venerdì 12 maggio alle 21.20. Il film è basato sull’omonimo romanzo di A.J. Quinnell, da cui nel 1987 era già stato tratto il film “Kidnapping – Pericolo in agguato”. “Man on Fire” racconta la storia di John Creasy, ex agente della CIA, alcolizzato e depresso, che cerca di rifarsi una vita accettando un lavoro in Sudamerica come guardia del corpo di una bambina, Pita, figlia di una ricca famiglia del luogo.

Tra loro, nasce lentamente un’amicizia che rompe le barriere del freddo animo del protagonista, riportandolo a sentimenti dimenticati da tempo. Un giorno, purtroppo, Creasy non può evitare il rapimento della piccola Pita da parte di un gruppo di terroristi, durante uno scontro a fuoco in cui viene gravemente ferito. Da questo momento in poi l’uomo mette in atto tutte le conoscenze apprese alla Cia per salvare la bambina.