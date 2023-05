Previsioni meteo 12 maggio 2023: piogge al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 maggio 2023: il fine settimana inizia con instabilità al Nord e al Centro per l’arrivo di una nuova perturbazione

Il secondo fine settimana di maggio al via con condizioni meteo ancora instabili a causa di una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota tra Europa e Mediterraneo centro-occidentale. Nella giornata di oggi avremo ancora piogge, specie nelle ore pomeridiane, sulle regioni del Nord e del Centro. Clima più asciutto al meridione, ma la tregua sarà breve perché almeno fino alla metà del mese non si vedono particolari strade per l’uscita da questa lunga fase di maltempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto sulla Romagna.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali interesseranno le zone interne e il versante adriatico, ampie schiarite sui settori tirrenici. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite.

In Toscana tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora fenomeni possibili in serata e nottata soprattutto sulle zone centro-meridionali della regione.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio nuvolosità in transito sulla Sicilia con piogge sparse associate, per lo più soleggiato sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, residui fenomeni sulla Sicilia.

In Calabria tempo per lo più stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite. Nessuna variazione in serata e nottata ma con nuvolosità in aumento.

Temperature minime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo al Nord-Ovest; massime in calo al Nordovest e sulle Isole Maggiori, in aumento sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .