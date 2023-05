Nick Sick in radio con il brano “Non mi passi mai”

“Non mi passi mai” è il nuovo singolo dell’artista romano Nick Sick con il featuring di Blue Virus e disponibile in radio e in digitale

“Non mi passi mai” è un brano sofferto, un’analisi introspettiva dell’incapacità di lasciar andare sinceramente un rapporto del passato. Il ritornello quasi “urlato” arriva come fosse una liberazione, una sorta di “grido di sollievo” dalle strofe. L’atmosfera dei synth analogici anni 80 e la cassa dritta alleggeriscono il tema portante donando alla canzone un sound Dream Pop.

Massimo Bolasco, in arte Nick Sick, nasce a Roma il 4/02/1992. Comincia il suo percorso musicale nel 2012 con un disco col suo gruppo rap “ILL MOVEMENT” insieme a Mostro e Yoshimitsu il Producer. Dopo il rilascio nel 2015 di un album in free download, dal 2017 al 2019 ha pubblicato vari singoli inediti di genere Emo-Trap che hanno smosso l’attenzione del pubblico e che lo ha portato a giugno 2019 a pubblicare, sempre in maniera indipendente, il suo primo disco ufficiale “Musica per stare male” che ad oggi conta più di 2.200.000 streams totali su Spotify.

Nick Sick nel 2020 pubblica il singolo “Un minuto alla fine del mondo” col featuring di Blue Virus, brano fortunato dalle sonorità più “rap/pop” che ha dato inizio alla sua svolta artistica verso un suono più leggero.

Fra il 2021 e il 2022 ha pubblicato “Sottotitoli Sotto” e “Tutta Pratica”, due brani dal sound indie che lo porteranno nel 2022 a pubblicare il 29 ottobre “ROMANTICA”, un brano che segna la svolta verso un sound Dream Pop/anni 80. A distanza di un mese e mezzo rilascia “PIÙ DI PRIMA”, altra canzone dalle sonorità nostalgiche che risalta per la contrapposizione fra una base leggera e dai synth analogici e un testo profondo dal sapore agrodolce. Il 22 dicembre 2022 verrà rilasciato “Non mi passi mai” feat. Blue Virus, brano dal sound Dream Pop come gli altri, ma che va a porsi come manifesto dell’evoluzione artistica di Nick Sick.