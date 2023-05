Lo spettacolo “Siam pronti alla morte” arriva a Fortezza Est

In prima assoluta a Fortezza Est dall’ 11 al 13 maggio “ Siam pronti alla morte ” spettacolo scritto ed interpretato da Marco Maltauro e Stefano Vigilante

In prima assoluta a Fortezza Est dall’11 al 13 maggio “Siam pronti alla morte” spettacolo scritto ed interpretato da Marco Maltauro e Stefano Vigilante, una riflessione sulla rappresentazione della morte come catarsi e presa di coscienza della propria esistenza.

Si può scherzare con la morte e anche prenderla sul serio?

Prenderla sul serio significa riconoscere che il tabù dominante della nostra società è appunto la paura di invecchiare e la morte. È l’angoscia sottesa al nostro malessere: siamo una società di vecchi che non hanno imparato, che non vogliono imparare, l’arte di uscire di scena. Per la quale il valore di una persona diminuisce con l’età. E per la quale il lutto va consumato da soli, come la masturbazione.

Non abbiamo capito che contemplare la morte, la propria morte, non la rappresentazione della morte che vediamo nei film e nei telegiornali, non è un atto morboso e depressivo ma al contrario una scelta rivoluzionaria, liberatoria, che restituisce all’individuo autenticità ed esuberanza. A quel punto, quando l’idea della tua morte l’hai assunta e la porti con te, puoi pienamente goderti la vita. Questa prospettiva altamente oscena, scorretta, provocatoria, che urta la sensibilità comune, viene espressa da due specie di clown, uno serio e uno meno serio, nel corso di questo spettacolo. Che è una scommessa, che mette in crisi l’opinione corrente. Che altro dovrebbe cercare di fare il teatro ?

SIAM PRONTI ALLA MORTE

11-13 maggio 2023 – Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62 Roma – Tor Pignattara

Orario Spettacoli giov- ven-sab ore 20:30

biglietto unico 12.00€

