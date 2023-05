La cantante Miha torna nelle piazze di tutta Italia

Miha, cantante e cantautrice dalle mille sfumature musicali, torna nelle piazze di tutta Italia con i suoi repertori in lingua italiana e inglese

Miha, cantante e cantautrice dalle mille sfumature musicali, torna nelle piazze di tutta Italia con i suoi repertori in lingua italiana e inglese e con i vari generi che caratterizzano le sue doti canore.

Nel suo percorso artistico si annoverano importanti collaborazioni professionali e duetti singolari, tra i quali si ricorda quello con Giggi D’Alessio su Rai 1. Ma molte altre sono state le sue partecipazioni nei programmi televisivi nazionali dedicati alla musica, così come tante sono state le sue interpretazioni di forte impatto per il pubblico come nel caso del live “Caruso” interpretata insieme al Maestro Giancarlo Paccapelo.

Il 2023 è per Miha un anno di importanti novità grazie alla collaborazione con la società di spettacolo LES ARTISTES di Michele Piacentini, impresario di importanti artisti ed organizzatore di eventi e produzioni cine-tv internazionali, con cui già aveva collaborato in passato sin dalla manifestazione-concerto per i 150 anni dell’Unità d’Italia che si svolse a Roma a Piazza S. Giovanni.

Per inaugurare questa partnership Miha ha messo in cantiere tre progetti musicali che renderanno omaggio alla storia della musica italiana moderna e all’importanza della rivoluzione della musica leggera, quindi passando inevitabilmente per il cantautore Luigi Tenco, dove i generi Pop, Rock e Blues caratterizzeranno i ritmi movimentati dei suoi prossimi concerti.