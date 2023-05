Previsioni meteo 10 maggio 2023: maltempo al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 maggio 2023: piogge e temporali specie sulle regioni di Nord-Est e al Centro. Precipitazioni attese anche al Sud peninsulare

Nella seconda parte della scorsa settimana abbiamo assistito all’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale che ha portato condizioni meteo prevalentemente stabili sull’Italia e primi caldi di stagione. Alta pressione che però ha iniziato la ritirata e questo renderà la settimana corrente piuttosto dinamica sull’Italia con diverse fasi maltempo, a tratti anche intenso. Nella giornata di oggi avremo piogge e temporali su gran parte del Nord, regioni centrali e Sud peninsulare. Temperature in generale diminuzione, con valori termici che localmente si porteranno anche al di sotto delle medie del periodo. Torna infatti anche le neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 maggio 2023.

AL NORD

Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni, locali fenomeni anche sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, intense e diffuse al Nord-Est. Neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge e acquazzoni sparsi. In serata residue piogge sul versante adriatico, variabilità asciutta altrove.

In Toscana tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Tempo più asciutto in serata e nottata ma con addensamenti irregolari in transito su tutti i settori, residue piogge sulle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse tra Campania e Molise, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sulle regioni peninsulari e locali fenomeni sulla Sicilia, sereno in Sardegna. In serata ancora maltempo sulle stesse regioni e tempo asciutto con cieli sereni sulla Sardegna.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Tempo in peggioramento tra pomeriggio e sera con nuvolosità in aumento associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale sui settori settentrionali.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .