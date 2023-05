Giovanni Muciaccia apre la rassegna “Insieme Cultura 2023”

Al via la rassegna “Insieme cultura 2023”, serie di eventi culturali organizzata dall’omonima associazione: il primo imperdibile appuntamento il 10 maggio con Giovanni Muciaccia

Al via la rassegna “Insieme cultura 2023” (direzione artistica di Giuseppe Origlia), una serie di eventi culturali organizzata dall’Associazione Culturale “Insieme Cultura“, “con lo scopo di promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità”. Il primo imperdibile appuntamento sarà il 10 maggio al Palalevico di Levico Terme – Tn (viale Lido, 4 – dalle ore 18.00 – ingresso libero) con Giovanni Muciaccia, idolo di intere generazioni e conduttore del famoso programma televisivo RAI “Art Attack”, che presenterà il suo libro di successo “Attacchi d’arte contemporanea”.

Sarà uno spettacolo vero e proprio con intrattenimento del noto presentatore tv e attore teatrale: “Giovanni Muciaccia ha trasmesso la passione per la manualità a generazioni di bambini, che oggi sono diventati a loro volta genitori. Il suo libro “Attacchi d’arte contemporanea” di successo edito da Rizzoli, nasce dall’idea di voler divulgare la conoscenza dell’arte contemporanea al grande pubblico con un linguaggio semplice e comprensibile, come da sempre è nello stile di Muciaccia. Oltre ad essere un viaggio nei movimenti artistici nel corso della storia, è soprattutto una scoperta dei linguaggi che gli artisti utilizzano per comunicare attraverso le loro opere. Secondo l’autore l’apprendimento dei principi che regolano da sempre l’arte, nell’antico come nel contemporaneo, possono essere utili a chiunque, qualsiasi sia il nostro mestiere o professione, perchè la creatività unita al sapere e alla capacità di osservazione può rivelarsi non solo risolutiva ma soprattutto appagante”.

Sarà possibile l’acquisto del libro sul posto e a fine evento verrà predisposto il firmacopie con l’autore. L’’ingresso sarà libero sino ad esaurimento posti, si potranno prenotare posti inviando la richiesta a: info@insiemecultura.com.

L’evento successivo, che si terrà entro fine giugno, sarà l’’incontro/presentazione del libro “Personaggi in cerca di storie, amori e… sapori”, di Ranuccio Bastoni, noto giornalista e reporter protagonista del mondo giornalistico italiano degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 e testimone diretto con i suoi articoli e fotografie della “dolce vita”. Il libro contiene storie straordinarie e le stravaganze culinarie di alcuni dei grandi personaggi da lui incontrati per citarne solo alcuni, Ugo Tognazzi, Mina, Celentano, Raffaella Carrà, Fabrizio De Andre, Gino Paoli, Stefania Sandrelli, Albano e Romina, ecc. La presentazione del libro sarà accompagnata da una mostra fotografica con foto inedite ed esclusive scelte dall’autore nel suo ampio archivio alcune delle quali sono contenute nel libro,;

Per fine settembre è prevista un’altra presentazione di un libro con un noto autore, mentre per la chiusura della rassegna verrà organizzato un grande evento di gala in cui verrà assegnato il Premio Internazionale “Easy Street” ideato e diretto dall’Avv. Giuseppe Origlia: una serata in cui l’Associazione incontrerà i rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo dell’imprenditoria, della cultura, dell’Associazionismo, con la partecipazione di ospiti del mondo della musica, dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, di chiara fama nazionale. Il riconoscimento internazionale verrà dato a persone note e meno note da tutta Italia e non solo, le quali in vari ambiti e settori attraverso le loro attività ed il loro pensiero, hanno dimostrato grande creatività e talento, creando opportunità di crescita culturale, economica, sociale, per le comunità e favorendo il libero pensiero.

