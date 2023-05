Brensi online con il nuovo album “40060 VOL II”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “40060 vol II” (Kimura), il nuovo album di Brensi dal quale è estratto il singolo “Sopra me”

Il secondo volume della saga “40060” racchiude tutto l’immaginario hip hop del rapper bolognese Brensi. Buona parte delle 14 tracce dell’album, avanzate dall’ultimo EP “La Haine” in quanto non in linea con l’atmosfera del progetto, sono state inserite in quello che l’artista definisce a tutti gli effetti un mixtape. Con la presenza degli amici più stretti e ben quattro produttori, Brensi si è lasciato andare a sperimentazioni inedite senza perdere di vista l’essenza del suo rap, caratterizzato da rime aggressive e liriche taglienti ispirate al suo approccio old school.

Dai brani più hardcore come “Boom Clap” in compagnia del rapper parigino Deusama fino all’introspettività propria del singolo “Sopra me” con il collega e amico Dago, emerge la versatilità dell’artista classe ‘94, che nonostante l’attitudine prettamente classica riesce a trovarsi a proprio agio anche nelle nuove sonorità drill.

Spiega l’artista a proposito dell’album: “Super soddisfatto di quanto siamo riusciti a fare e per esserci superati nuovamente. 11 collaborazioni, di cui 2 europee, con 4 produttori fortissimi. Sfido chiunque del mio calibro e non solo a portare a termine un progetto del genere. Dedicato interamente alla mia terra di origine, ovvero Osteria Grande”.

TRACKLIST:

01 – È SUCCESSO

02 – BOOM CLAP feat. DEUSAMA

03 – QUELLI COME ME feat. Fax Klein

04 – MILLE PASSI

05 – VERTICE feat. Samuel Plaza

06 – HOMEBOYS feat. Genna

07 – VHS feat. Nasty Nosta e SpiaSpy

08 – FACILE feat. Keeko

09 – DAY OFF

10 – CARATTERE feat. Inda

11 – SOPRA ME feat. Dago

12 – XXL feat. Moaz and Young Brama

13 – STRUGGLE

14 – OUTRO