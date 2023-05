“Mulher Guerriera” è il primo EP di Doralice de Santana

L’album contiene quattro tracce in cui l’artista fa sentire tutta la sua verve, il suo amore per la vita ed il suo spirito di donna guerriera. Mulher Guerreira racconta di come le donne siano costrette a faticare per raggiungere una posizione sociale dignitosa e del loro immenso tesoro che dona vita e amore.

Il secondo brano Oferenda A Yemanjà, arrangiato in stile samba-reggae, parla della celebrazione di Yemanjà; la regina del mare. Il 2 Febbraio di ogni anno a Salvador de Bahia molte persone vestite di bianco navigano in mezzo al mare. Essi portano alla divinità dei regali per richiederne l’aiuto, la benevolenza e in generale la protezione materna.

Il brano Maculae è un altro brano originale arrangiato a ritmo di samba. È un inno alla spensieratezza, all’allegria e all’unione attraverso un nuovo ballo come metodo per scacciare la malinconia. Chiude l’EP la cover della canzone Fita Amarela. Quest’ultimo è un brano che fu portato al successo dal cantautore Noël Rosa, considerato uno dei più grandi artisti della musica popolare brasiliana. Nell’arrangiamento di Doralice assume un sapore moderno e diventa così fruibile anche da un pubblico più giovane.

Doralice, originaria di Salvador de Bahia ma residente in Italia ormai da molti anni, è nata in una favela ed è riuscita a emigrare mettendo in salvo anche i suoi fratelli, dopo la scomparsa prematura della madre.

Il lavoro della cantante Bahiana è un album carico di energia e vitalità per celebrare la donna che non si arrende, sorride alla vita e guarda lontano.

Mulher Guerriera è disponibile in tutti gli store digitali.