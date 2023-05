Massimo Ciaffardini pubblica “Che film è la vita”

L’imprenditore di successo si racconta in un libro ambientato in Umbria: la tenuta Casale Ciaffardini è il luogo ideale ed emotivo in cui s’intrecciano lavoro, vita e speranza

In questo libro “Che film è la vita” scritto in prima persona, Massimo Ciaffardini si racconta; tutto nasce da una folgorazione: una vera e propria fascinazione verso un paesaggio incontaminato che ha risvegliato nel protagonista un desiderio mai sopito di bellezza. Così Massimo Ciaffardini con una lunga esperienza come consulente imprenditoriale, uomo d’affari, si ritrova a vivere un film in prima persona: l’amore per la campagna.

Durante un viaggio nelle campagne umbre resta folgorato dalla bellezza malinconica e maestosa di uno scorcio su Rocca di Orvieto.

“Decisi di mettere in gioco non solo le mie personali competenze professionali – scrive Massimo Ciaffardini – ma cercai fin da subito l’aiuto di altri, tutti professionisti di altissimo livello in diversi campi specifici. Questo per poter disporre di persone in grado di potermi chiarire ogni aspetto necessario all’ideazione di un progetto così ambizioso e che mi supportassero, poi, nella sua realizzazione. Perché si trattava, a tutti gli effetti, di un progetto molto impegnativo, sia dal punto di vista tecnico, che organizzativo e finanziario”.

Comincia così un’avventura che ha portato l’imprenditore e le figlie – Agnese che si occupa dell’amministrazione delle aziende e Federica appassionata di cucina e agricoltura – ad avviare un’attività rivoluzionaria e al tempo stesso dalle radici antichissime, l’imprinting è del nonno di Massimo, Tommaso, che li ha motivati ad aprire e far crescere con grande successo l’azienda Agricola Casale Ciaffardini. In questa autobiografia entusiasmante, l’autore racconta di come questa attività gli ha cambiato la vita, schiudendo nuovi orizzonti di conoscenza. Una biografia scritta per il puro piacere di condividere con entusiasmo le sue esperienze, ma per chi legge, la possibilità di comprendere che la tenacia, la volontà, l’entusiasmo e la perseveranza danno i loro frutti. Se la vita è un film noi possiamo esserne i registi.

L’Azienda Agricola Casale Ciaffardini e gli Antichi Casali di Charme hanno come loro bandiere l’olio e il vino. L’olio Dop e Kosher. Quel bel colore giallo dorato con i riflessi verdi. All’olfatto è ampio ed elegante, con sentori erbacei. Il vino, seguito passo passo nei suoi processi da esperti di fama internazionale fra i quali il professore Riccardo Cotarella. Il vino è un’eccellenza per il territorio umbro e italiano dall’antica tradizione. Equilibrio e bellezza.

Accanto a questa ricchezza: la cucina, la cultura dell’ospitalità, sono altri due capisaldi di questa storia.

Una curiosità: il nome “Antichi Casali di Charme” fa riferimento ai quattro casali in pietra recentemente ristrutturati, con interventi eseguiti in modo da far risaltare anche la loro parte severa e la rustica bellezza.

Un libro tutto da leggere e attraversare; una testimonianza diretta di come si possono realizzare i sogni; i Nomadi cantano: Ma che film la vita, tutta una sorpresa … Grazie a mia madre per avermi messo al mondo. A mio padre, semplice e profondo…