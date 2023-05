Incendio alla cantina Caviro di Faenza: evacuate le case intorno

Incendio all’azienda vitivinicola Caviro a Faenza: coinvolti 15 silos di alcol, le fiamme e il fumo si vedono anche a chilometri di distanza. Partita l’evacuazione dei cittadini

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina all’azienda vitivincola Caviro di Faenza, nel ravennate, e sta coinvolgendo 15 silos da 200 metri cubi di alcol. Le fiamme e la colonna di fumo sono alti diversi metri e visibili da chilometri di distanza. Non risultano morti, né feriti. Dalle 12, spiegano i Vigili del fuoco, dieci squadre sono all’opera per spegnerlo, le operazioni sono ancora in corso e “nessuna persona risulta coinvolta”, aggiungono. Ma sono partite le operazioni per far allontanare dalla zona dell’incendio tutte le persone che si trovano ad una distanza troppo ravvicinata.

VIA DI CASA TUTTI QUELLI CHE STANNO ENTRO UN CHILOMETRO

Al momento, l’evacuazione riguarda le abitazioni che si trovano in una quindicina di strade non lontane dall’azienda. A tutte le persone è stato chiesto di spostarsi e di allontanarsi di almeno un chilometro dalla sede della cantina. Per accogliere le persone sfollate, spiega la Dire (www.dire.it), è stato aperto il Pala Cattani, allestito per l’accoglienza: si trova in Piazzale Tambini 5.

EVACUATE LE ABITAZIONI DI 15 STRADE

L’azienda ha sede non lontano dall’autostrada A14 e gli impianti lavorano anche sottoprodotti della vinificazione tra cui appunto l’alcol. Per questo, l’Unione dei Comuni della Romagna faentina ha lanciato un’emergenza per l’evacuazione dei cittadini che riguarda una quindicina di strade. L’invito, per ragioni di sicurezza, è di portarsi ad almeno un chilometro dall’azienda Caviro.

L’ELENCO DELLE STRADE COINVOLTE

Le vie interessate all’evacuazione sono via Cantrigo, via Celletta, via Cerchia, via Convertite, via dal Prato, via Finali, via Malpighi, via Morgagni, via Murri, via Pacinotti, via Piero della Francesca, via Righi, via San Silvestro, via Spallanzani, via Ramazzini, via Valsalva.

IL NUMERO DI EMERGENZA

In relazione all’incendio è stato attivato il numero per l’emergenza incendio. Per informazioni o segnalazioni, l’Unione dei Comune chiede di contattare “subito” lo 0546.691349.