Fuori “la notte più bella”, il nuovo brano di leomeconi

Arriva in radio “la notte più bella” brano di leomeconi, scritto con l’amico Guglielmo (già in “fino all’alba” e “danza”), che rappresenta un ponte ideale tra i primi due album di Leo e la nuova produzione del 2023.

«Volevo regalare un brano a chi mi segue e non sentiva musica nuova dal 2021 e – racconta Leo – allo stesso tempo volevo far intuire la nuova direzione del mio percorso artistico con un brano fresco, senza dimenticare il mio vissuto musicale. Per questo motivo, pur avendo prodotto il brano in studio di registrazione, ho deciso di far uscire per ora solo sui miei social, in versione acustica, chitarra e voce “la notte più bella”. La canzone l’ho registrata a casa ed il video, caricato sul mio canale Youtube “leomeconi” è stato girato con uno smartphone e montato interamente da me. Anche per il video – aggiunge Leo – volevo un’idea semplice e ho optato per il mare d’inverno. Una giornata grigia al mare può essere triste ma anche carica di energia. E’ un po’ questo il senso della canzone, c’è amarezza ma anche la consapevolezza che insieme si è più forti di qualsiasi temporale.»

Qui il video: https://youtu.be/Zlod1vf_UEk

leomeconi cantautore e chitarrista bolognese di 18 anni, dopo aver pubblicato nel 2019 il suo primo album di inediti, “I’ll Fly Away”, a soli 16 anni partecipa a XFactor 2020 con Emma Marrone come giudice. È finalista al Festival di Castrocaro 2021 con il suo primo inedito in italiano “fino all’alba”.

A dicembre 2021 il suo secondo album di inediti, “Lato A, Side B”, preceduto dal singolo “danza”. Nel 2022 Leo accompagna prima l’artista di Amici Rea nel suo tour live e poi Paolo Meneguzzi, come chitarrista continuando a scrivere nuovi brani.

Prima di intraprendere il suo nuovo progetto, con un noto produttore irlandese, a gennaio 2023, pubblica sui suoi social il brano inedito “la notte più bella”, in versione acustica. Il video, caricato sul canale Youtube di Leo, è interamente girato al mare con uno smartphone e montato da Leo.

