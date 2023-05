Cristina Comencini e Mabel Bocchi a “Le Ragazze” su Rai 3

Cristina Comencini e Mabel Bocchi ospiti a “Le Ragazze”. Nella notte su Rai 3 nuovo appuntamento con Francesca Fialdini

Sono la regista e scrittrice Cristina Comencini e l’ex campionessa di basket Mabel Bocchi le protagoniste della nuova puntata de “Le Ragazze”, il programma di Rai Cultura condotto da Francesca Fialdini e realizzato da Pesci Combattenti, in onda lunedì 8 maggio alle 23.15 su Rai 3. Al centro dei loro racconti gli anni ’70. Cristina Comencini è figlia d’arte e racconterà la vita quotidiana di una famiglia straordinaria, composta dal padre Luigi, grande regista, dalla madre Giulia, guida autoritaria e dolce allo stesso tempo e da quattro figlie femmine: Paola, Cristina, Eleonora e Francesca. Cristina diventa madre giovanissima, a 17 anni, nella prima vacanza con il ragazzo autorizzata dai genitori. La maternità è per lei un’esperienza fondamentale che non ostacolerà mai la sua carriera ma da cui trarrà invece nutrimento. Due matrimoni finiti, tre figli e un nuovo amore, più maturo e felice. Regista di cinema e teatro, ma anche scrittrice e sceneggiatrice è da sempre impegnata nella lotta per i diritti delle donne.

Mabel Bocchi, soprannominata la “Divina”, è stata la più grande cestista italiana. Figlia di un’argentina e di un italiano, nasce a Parma, dove i genitori si stabiliscono dopo il matrimonio in Argentina. Mabel è una bambina che ama i giochi maschili. La madre, severa insegnante di matematica, le fa studiare danza classica, ma la sua altezza le impedisce di proseguire. Nel 1967 Mabel ha 14 anni ed è alta 1,86, la famiglia si trasferisce ad Avellino per il lavoro del padre e lì inizia a giocare a basket, grazie anche alle sollecitazioni della nuova compagna di banco che gioca nella Partenio Avellino Basket. Viene notata dalla Nazionale e acquistata dalla GEAS di Sesto San Giovanni, che sarà la squadra di Mabel fino al 1978. Negli anni ‘70, è una delle prime atlete che si espone per combattere la lunga e ancora oggi attuale battaglia per rivendicare i diritti delle sportive, anche a costo di pesanti squalifiche. Dopo il ritiro a 28 anni a causa dei tanti infortuni, conduce per diverse stagioni la rubrica relativa al Basket de La Domenica Sportiva. In seguito, diventa collaboratrice per la Gazzetta dello Sport e per il Corriere della Sera.