Previsioni meteo 7 maggio 2023: più instabilità al Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 7 maggio 2023: prosegue la fase di tempo stabile al Centro e al Sud, più nuvole e possibilità di piogge al Nord

Il primo weekend di maggio è iniziato con condizioni meteo asciutte su buona parte dell’Italia e temperature in aumento su gran parte della nostra Penisola grazie all’anticiclone. La giornata di oggi vedrà però un’accentuazione dell’instabilità a causa del progressivo cedimento dell’anticiclone. Tra pomeriggio e sera temporali possibili sulle Alpi ma con sconfinamenti anche verso la Pianura Padana. Acquazzoni anche lungo l’Appennino con fenomeni in movimento verso i settori adriatici.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 7 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con deboli piogge sparse su Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio precipitazioni estese su Alpi e Prealpi. In serata non sono previste variazioni di rilievo; fenomeni in estensione nella notte all’Emilia Romagna. Temperature minime stazionarie o in aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locale instabilità in Appennino, nessuna variazione altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche velatura in transito, con maggiore nuvolosità attesa sulla Sardegna. In serata tempo in peggioramento sulla Sardegna con cieli nuvolosi e piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .