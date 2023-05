Niente broncio, oggi è la Giornata Mondiale della Risata

È la Giornata mondiale della risata: ecco perché si festeggia oggi. Oltre a produrre un senso generale di benessere, ridere è un toccasana per la salu

Non è solo un modo di dire: ridere fa bene. Ad esempio, si producono endorfine, si riducono gli ormoni dello stress e si rafforza il sistema immunitario. Per ricordare l’importanza di una sana risata, ogni prima domenica di maggio si celebra il World Laughter Day, la Giornata mondiale della risata.

LA GIORNATA MONDIALE DELLA RISATA

Istituita nel 1998 in India da Madan Kataria, fondatore del movimento internazionale dello yoga della risata, la Giornata mondiale della risata nasce come manifestazione per la pace nel mondo, e ha lo scopo di costruire una coscienza globale di fratellanza e amicizia attraverso la risata. Dopo il primo raduno dell’11 gennaio del 1998 a Mumbai, l’evento varcò i confini dell’India, arrivando a conquistare tutto il mondo.

RIDERE FA BENE ALLA SALUTE

Oltre a produrre un senso generale di benessere, ridere è un toccasana per la salute. Uno dei principali benefici associati alle risate è la produzione di endorfine, ‘antidolorifici’ naturali del nostro corpo. Inoltre, diversi studi hanno dimostrato come ridere aiuti a potenziare i linfociti T, cellule specializzate del sistema immunitario. Sono anche noti i benefici per il benessere mentale: la risata aiuta a ridurre lo stress e l’ansia e può far abbassare la pressione sanguigna. E non è tutto. Ridere fa bene alla forma fisica: si bruciano calorie e si contraggono gli addominali.