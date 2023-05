A “Citofonare Rai 2” l’incoronazione di Re Carlo III e lo scudetto del Napoli

Su Rai 2 tornano Paola Perego e Simona Ventura con “Citofonare Rai2”: ospiti e collegamenti per l’incoronazione di re Carlo e il trionfo del Napoli in serie A

Nuovo appuntamento con Paola Perego e Simona Ventura a “Citofonare Rai2”, in onda domenica 7 maggio alle 11.15 su Rai 2. In studio, molti ospiti e collegamenti per seguire i due grandi eventi della settimana: l’incoronazione di re Carlo e il trionfo del Napoli nel Campionato di calcio. Si comincia con due grandi amiche della domenica: Carolyn Smith, che racconterà la sua esperienza con la famiglia reale, e la signora Coriandoli insieme a due veri principi: Vittoria Windisch-Graetz e Fulco Ruffo di Calabria.

Collegato da Londra, Marco Varvello svelerà tutti i retroscena dell’incoronazione. Inoltre, Antonella Elia mostrerà delle immagini esclusive del nuovo regno di Carlo III e si collegherà insieme al simpaticissimo Mr. Brown (Andrea Pellizzari). Non mancheranno i festeggiamenti per un’altra incoronazione: quella del Napoli. In diretta dalla “città del sole”, Peppe Quintale racconterà la festa e le tradizioni dei napoletani. E ancora, in studio ci sarà Valeria Graci con la sua rubrica “Vale Tutto” e, come sempre, l’oroscopo di Simon & the Stars.