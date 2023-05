“The Young Victoria” su Rai Movie: la trama del film

Il film “The Young Victoria”, una regina dal cuore d’oro, in prima serata su Rai Movie in occasione del “Coronation day”: ecco la trama

Nel giorno dell’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra Rai Movie propone un grande film storico sulla famiglia reale britannica, “The Young Victoria”, programmato per le 21.15 di sabato 6 maggio. Nel 1837 la giovane principessa Vittoria, appena diciassettenne, si ritrova al centro della lotta dinastica per decidere chi sarà l’erede al trono d’Inghilterra: suo zio, Re William, sta per morire e lei è la sua discendente diretta.

Non manca un forte risvolto romantico e passionale: il grande amore della giovane regina per il suo sposo, il principe Alberto s’inquadra in un’eccellente ricostruzione storica, molto fedele, che valse a questo film anche un premio Oscar per i costumi. Primo ruolo da protagonista per una splendida e veramente regale Emily Blunt. The Young Victoria (Gb/Usa, 2009) è firmato da Jean-Marc Vallée, con Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany, Miranda Richardson.