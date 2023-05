Previsioni meteo 6 maggio 2023: clima primaverile con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 6 maggio 2023: tempo stabile su tutte le regioni grazie all’alta pressione, temperature gradevoli

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia grazie a un campo di alta pressione di matrice subsahariana che sta regalando un rialzo delle temperature su tutta l’Italia. La giornata di oggi vedrà dunque sole prevalente da Nord a Sud. Domenica nel corso del pomeriggio avremo la formazione di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi e più localmente lungo l’Appennino. Fenomeni che poi potrebbero sconfinare interessando anche la Pianura Padana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 6 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità presente sui rilievi alpini e appenninici con piogge e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora piogge sparse su Alpi e Prealpi; nuvolosità medio-alta in transito sui restanti settori.

AL CENTRO

Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con possibili rovesci isolati, per lo più soleggiato altrove. In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse e ampi spazi di sereno. Da segnalare solo locali acquazzoni sull’Appennino nel corso delle ore pomeridiane. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse e ampi spazi di sereno. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .