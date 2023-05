Lotte sindacali nel decennio 1970 – 1980 a “Visioni” su Rai 5

“Visioni”, in onda sabato 6 maggio alle 21.15 in prima visione su Rai 5, racconta, attraverso una serie di parole chiave, il decennio 1970 – 1980

Gli anni tumultuosi e per certi versi contraddittori, ricchi di conquiste sul fronte dei diritti sindacali e civili, ma al tempo stesso dominati dalla paura suscitata dagli scontri fratricidi e dalle grandi stragi: “Visioni”, in onda sabato 6 maggio alle 21.15 in prima visione su Rai 5, racconta, attraverso una serie di parole chiave, il decennio 1970 – 1980.

Come si passò dalle gioiose, per quanto tumultuose, manifestazioni del ‘68, in cui studenti e operai marciavano uniti, allo stragismo e agli attentati? Come potevano convivere le grandi conquiste civili, come quella del divorzio, e la paura, nelle grandi città, di camminare per strada?

A guidare in quegli anni complessi, il commento di Ezio Mauro e le voci dei protagonisti, dall’ex giudice Caselli a sindacalisti e ex dirigenti della Fiat a Nando Dalla Chiesa. Ma, soprattutto, restituiscono la memoria di quel decennio indimenticabile le parole ancora accorate delle vittime di stragi e attentati e dei loro cari. Come sempre, ricordare è necessario, affinché gli errori non si ripetano.

Il programma è firmato da Alessandra Greca, scritto con Emanuela Avallone, Laura Bolio, Franca De Angelis, Francesca Filiasi, Paola Mordiglia, Mirella Serri e Elena Sorrentino. Regia di Anna Tinti.