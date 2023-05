Honor Magic 5 Pro, la più grande novità del 2023

Honor punta al mercato dei dispositivi mobili di alta gamma con il suo ultimo prodotto, il Magic 5 Pro. Questo smartphone si distingue per un design innovativo, le eccellenti prestazioni, il display ampio e una tripla fotocamera posteriore.

Si propone sicuramente come una delle migliori novità del 2023. Resta da vedere se Honor riuscirà a convincere i consumatori abituati a marchi più noti come Samsung, OnePlus e Apple a optare per il suo dispositivo. Proviamo a scoprirlo in questo articolo.

Design

l’Honor Magic 5 Pro ha un design sinuoso e armonico. È caratterizzato da angoli curvi e da uno schermo che si piega sui quattro bordi, fino all’alloggiamento arrotondato della fotocamera sul retro. Questo stile trae ispirazione dalle forme sinuose dell’architettura di Gaudi, come dicono gli stessi produttori. È di grandi dimensioni, misura 162.9 x 76.7 cm e ha 8,7 mm di spessore. Pesa solo 219 grammi. Nonostante la forma avvolgente, l’Honor Magic 5 Pro si adatta perfettamente alla mano. Garantisce una sensazione di comfort ottimale. Si trova disponibile in due colori, un sobrio nero e un accattivante verde prato.

Display

Il display dell’Honor Magic 5 Pro è un altro elemento di grande qualità. Ha dimensioni generose di 6,8 pollici e una frequenza di aggiornamento dinamica di 120 Hz. Lo schermo dispone di tecnologie avanzate come l’oscuramento PMW a 2160 Hz. Questo, secondo Honor, dovrebbe ridurre lo sfarfallio e limitare l’affaticamento degli occhi durante l’uso notturno.

Come se non bastasse, la casa produttrice afferma che la tecnologia di visualizzazione impiegata nell’Honor Magic 5 Pro può migliorare la concentrazione di melatonina fino al 20%. Così facendo, garantisce circa 30 minuti di sonno in più in media. L’Honor Magic 5 Pro è dotato anche di un chipset di visualizzazione dedicato, che consente di convertire i contenuti SDR in HDR e quelli HDR in HDR10+.

Prestazioni

Al cuore di Honor Magic 5 Pro, batte il più recente processore di fascia alta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2. Esso permette di avere una CPU più veloce del 35% e un incremento del 25% delle prestazioni della GPU.

Per quanto riguarda il software, Honor Magic 5 Pro viene fornito con Android 13, con interfaccia MagicOS 7.1. Tra le funzionalità offerte vi è il controllo gestuale ad alta efficienza energetica, che consente di scorrere verso l’alto o verso il basso senza toccare lo schermo. Si tratta di una soluzione pratica per le persone multitasking che usano lo smartphone anche quando hanno le mani sporche.

L’Honor Magic 5 PRO monta un’ampia batteria da 5100 mAh, che rappresenta un aumento del 7,8% della capacità rispetto all’ammiraglia dell’anno precedente. Si posiziona al top degli smartphone della sua categoria in termini di durata.

Comparto fotografico

L’Honor Magic 5 Pro è dotato di una configurazione della fotocamera estremamente avanzata. Il blocco è composto da una tripla fotocamera da 50 MP, l’ultra grandangolare e il teleobiettivo con zoom ottico 3,5x. L’obiettivo principale offre specifiche di grande interesse, come l’apertura f/1.6, che garantisce buone performance anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore da 1/1.12 pollici è piuttosto grande per uno smartphone e rende foto super definite.

L’Honor Magic 5 Pro offre funzionalità innovative come Falcon Capture e la tecnologia di rilevamento del movimento AI. Quest’ultima consente di catturare immagini nitide anche di soggetti in movimento. Grazie a queste tecnologie, è possibile scattare foto di alta qualità senza rischio di sfocature.

Considerazioni complessive

L‘HONOR Magic 5 Pro è uno smartphone di fascia alta solido, con una tripla fotocamera impressionante, un design sinuoso e un grande schermo con funzionalità avanzate. Le prestazioni, grazie al chipset Snapdragon 8 Gen 2, sono altrettanto impressionanti, così come la durata della potente batteria. Il sistema MagicOS 7.1 offre anche alcune caratteristiche interessanti, come il controllo gestuale ad alta efficienza energetica.