Fuori “DIDJIN BEAT”, il nuovo album di Christian Muela: il didgeridoo evoca atmosfere urban tipiche del trip hop, Dub e techno

DIDJIN BEAT è il nuovo album di Christian Muela, disponibile in digitale e su supporto fisico. Si tratta del secondo album di musica elettronica in cui il didgeridoo evoca atmosfere urban tipiche del trip hop, Dub e techno. Il disco continua il percorso narrativo iniziato con il prequel OFFLINE, riproponendo nuovi arrangiamenti e brani, tra i quali YOURSELF, brano che ha anticipato l’uscita del disco.

Il carattere delle nuove produzioni di KEEP ON DIDJIN Records, collana di FREECOM dedicata alla didjeridoo music in ambienti collegati all’elettronica e world music, pone l’accento sulla tribalità urbana che ha radici in culture antiche e sciamaniche.

Questi mondi sono rievocati attraverso ricostruzioni digitali e rievocazioni sonore che il disco DIDJIN BEAT riproduce in una sinergia tra sintesi elettronica e voce ritmica del didgeridoo.

Le ispirazioni del disco derivano da una rivisitazione delle sonorità anni 90 di generi musicali vicini alla controcultura dei rave party e club underground.

DIDJIN BEAT si ispira anche alla cultura del tempo del sogno suggerendo una nuova idea del tempo del sogno in uno spazio intimo e iperconnesso.

I brani sono presentati in forma canzone, senza testo ma groove e vocalizzi armonici.

È online il video del primo singolo, “YOURSELF”, opera visiva che rappresenta le struttura timbriche e temporali che hanno ispirato la produzione di quest’album dalle forti influenze anni 90 del Trip hop, Dub e techno