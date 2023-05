A “Mi Manda RaiTre” ristoranti e bar dopo la pandemia

A “Mi Manda RaiTre” nella mattinata di Rai 3 si parla di ristoranti e bar nel dopo pandemia e dei rischi delle pulizie domestiche

I tavolini selvaggi e i prodotti per le pulizie domestiche saranno tra i temi dibattuti a “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 6 maggio alle 9 su Rai 3. Un emendamento al decreto Milleproroghe posticipa al 31 dicembre 2023 i dehors di bar e ristoranti senza autorizzazione paesaggistica o culturale: una prassi nata nel primo periodo della pandemia, quando a bar e ristoranti è stato concesso di aumentare il proprio spazio all’aperto o di crearne uno nuovo in maniera gratuita, per sopperire alle restrizioni e agli ingressi contingentati.

Il viaggio di “Mi Manda RaiTre” inizia da Napoli: come in molte grandi città, soprattutto nelle zone centrali, sono sorti spazi esterni, gazebo, dehors che rendono difficile la viabilità, e dove si aspetta ancora un regolamento chiaro sui “tavolini”.

Si parla anche di pulizia: il fatturato annuo nel settore della cura della casa è di 3,8 miliardi di euro, un mercato in crescita dal periodo della pandemia, con la corsa all’acquisto di prodotti per le pulizie e la disinfezione. Mescolare prodotti chimici, però, può diventare fatale: in trasmissione la testimonianza di Giacomo Di Corato, medico dell’equipe del 118 che ha soccorso la donna di Bari intossicata e poi deceduta per le esalazioni causate dal mix di sostanze chimiche usate per le pulizie domestiche. Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Lorenza Bonaccorsi, presidente Primo Municipio Roma; Roberto Marino, presidente II Municipalità Napoli; Giorgio Catalano, imprenditore e consigliere Fipe – Confcommercio Roma; Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare e divulgatore scientifico Cnr; Samantha Biale, nutrizionista e giornalista.