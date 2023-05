“Stesi” è il nuovo singolo del progetto Kouya

Online in distribuzione Artist First il nuovo singolo del progetto solista di Marco Mangundayao, in arte Kouya. Il brano, il primo in italiano, si intitola “Stesi”

É fuori in distribuzione Artist First il nuovo singolo del progetto solista di Marco Mangundayao, in arte Kouya. Il brano, il primo in italiano, si intitola “Stesi” e risale alla fine dell’estate del 2021. Qui Kouya, incurante di algoritmi e dei meccanismi editoriali, esplora suggestioni ed influenze, senza venirne intrappolato: musica inclassificabile, senza genere. La canzone esprime uno stato d’animo nostalgico nel quale l’artista tenta di arrestare il tempo per immergersi in un ricordo, rivivendo le sensazioni fisiche che si prova in un momento di stabilità.

https://open.spotify.com/album/4el0at3R6fAaa353opuEbR?si=wk3E__FbRQubdCM15bfbMw

Classe 1997, Kouya è il progetto di Marco Mangundayao, giovane cantautore, produttore e artista di strada Milanese di origini Filippine.

Dopo svariate esperienze nell’ambito musicale – una di queste i 4ther Muckers, di cui frontman, con la quale pubblica il disco “Lunatic Park” e vincitori del Tour Music Fest 2021 come miglior band – sente l’esigenza di doversi esprimere anche da solo; così nasce Kouya, con un sound dall’anima prevalentemente pop, ma con contaminazioni di diversi generi che lo hanno formato.

All’inizio del 2020, durante la prima quarantena inizia a produrre i primi brani del progetto in camera, producendo e registrando la maggior parte degli strumenti per conto proprio. Dopo aver sperimentato per diverso tempo e pubblicato diversi singoli in Inglese, riesce a consolidare un proprio sound e decide di concentrasi su un progetto interamente in Italiano.

Nel 2022 sente la necessità di tornare a suonare dal vivo e portare sul palco i propri brani, forma così la band che lo accompagnerà nel percorso live del progetto.