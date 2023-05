Previsioni meteo 5 maggio 2023: bel tempo su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 maggio 2023: il weekend inizia con tempo stabile e temperature primaverili grazie all’anticiclone

Nella seconda metà della settimana un campo di alta pressione di matrice subsahariana ha raggiunto anche il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo più stabili e un rialzo delle temperature su tutta l’Italia. Condizioni meteo che all’inizio del primo weekend di maggio saranno dunque per lo più asciutte su tutta la nostra Penisola. Avremo infatti un vasto campo di alta pressione disteso tra Atlantico e Mediterraneo centrale con massimi al suolo fino a 1020 hPa. Poco da dire sulla giornata di Sabato che vedrà sole prevalente da Nord a Sud. Da monitorare invece Domenica quando il passaggio di un piccolo cavetto d’onda potrebbe portare al transito di acquazzoni e temporali sulle regioni del Nord.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio acquazzoni e temporali lungo l’arco alpino, invariato altrove con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui settori alpini.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con sole prevalente e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti sulle coste tirreniche.

In Calabria nuvolosità irregolare al mattino sui settori meridionali della regione ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con nuvolosità irregolare in transito.

Temperature minime in lieve rialzo tra Sardegna e Liguria, stabili o in calo sul resto d’Italia; massime in generale aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .