“Non odiare” con Alessandro Gassmann su Rai 3: la trama del film

In prima serata su Rai 3 “Non odiare”, un film con Alessandro Gassmann. Ecco la trama del brillante esordio del regista Mauro Mancini

“Non odiare”, brillante esordio alla regia di Mauro Mancini , che ha ricevuto tre nomination ai David di Donatello 2021, è il film proposto in prima visione su Rai 3 venerdì 5 maggio alle 21.50. Simone Segre è un chirurgo di origine ebraica che decide di non soccorrere un uomo in gravi condizioni, vittima di un incidente stradale: apertagli la camicia, Segre ha trovato una svastica tatuata sul petto della vittima.

Tempo dopo, preso dal rimorso, va a cercare la figlia dell’uomo e, nel tentativo di superare il proprio senso di colpa, la assume come domestica. Ne deriva, fra l’altro, un confronto e uno scontro col fratello di lei che, neonazista a sua volta, odia gli ebrei. Ispirato a una storia realmente accaduta in Germania, il lavoro di Mancini è asciutto e consapevole nel disegnare il difficile contorno che racchiude concetti come intolleranza, perdono, violenza. Centro di gravità del film è Alessandro Gassmann, qui in una prova impegnata e impegnativa.