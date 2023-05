Ictus dei piccoli vasi: buoni risultati con tirofiban

Alcuni pazienti rispondono meglio a tirofiban che ad aspirina a basso dosaggio dopo ictus invalidante senza un’occlusione visibile dei vasi intracranici grandi o medi

Una nuova ricerca – presentata a Boston nel corso dell’International Stroke Conference (ISC) 2023 – suggerisce che alcuni pazienti rispondono meglio a tirofiban che ad aspirina a basso dosaggio dopo ictus invalidante senza un’occlusione visibile dei vasi intracranici grandi o medi.

Lo studio ha mostrato che una percentuale maggiore di tali pazienti che hanno ricevuto tirofiban per via endovenosa aveva un punteggio alla Rankin Scale (mRS) modificata di 0-1 a 90 giorni rispetto a quelli che avevano ricevuto aspirina orale a basso dosaggio.

I risultati sono stati presentati da Wenjie Zi, del Dipartimento di Neurologia, Xinqiao Hospital e Second Affiliated Hospital, Amy Medical University, Chonqing (Cina).

La trombolisi endovenosa (IVT) è un trattamento comprovato per i pazienti con ictus ischemico acuto entro una stretta finestra temporale di 4 ore e mezza. Tuttavia, oltre il 50% di coloro che ricevono questo trattamento soffre di deterioramento neurologico o di nessun miglioramento neurologico, e meno del 10% dei pazienti colpiti da ictus può beneficiare di IVT, ha detto Zi.

Il trattamento endovascolare (EVT) è un’altra terapia comprovata per i pazienti colpiti da ictus, ma solo per quelli con occlusione vascolare grande o media, lasciando fino al 40% dei pazienti colpiti da ictus non idonei per EVT, ha aggiunto.

Indicazione senza trattamento comprovato

Molti pazienti con ictus dei piccoli vasi soffrono di disabilità, ma attualmente non esiste un trattamento provato per loro «tranne la terapia antitrombotica precoce a scopo di prevenzione» ha detto Zi.

Tirofiban è un inibitore del recettore piastrinico IIb/IIIa altamente selettivo ad azione rapida, non peptidico (GP) che ha una rapida insorgenza d’azione e una breve emivita (circa 2 ore), ha precisato Zi. La ricerca mostra che gli antagonisti GP IIb/IIIa sono efficaci per il trattamento delle sindromi coronariche acute.

Nell’ictus, l’efficacia e la sicurezza di tirofiban sono state studiate in due studi precedenti, ma lo studio SETIS è stato interrotto precocemente per mancanza di efficacia e lo studio SaTIS non ha mostrato alcun effetto benefico sugli esiti dell’ictus. Zi e colleghi hanno studiato la possibilità che tirofiban potesse essere efficace in un gruppo più selezionato di pazienti.

Metodi dello studio RESCUE-BT2

Lo studio in doppio cieco RESCUE-BT2 ha incluso 1.177 pazienti adulti in tutta la Cina con ictus ischemico acuto senza occlusione di grandi o medie dimensioni verificato all’imaging e con un punteggio NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) =/> 5.

I pazienti eleggibili dovevano soddisfare uno dei seguenti criteri:

essersi presentati entro 24 ore dall’insorgenza dei sintomi ed essere non idonei per IVT o EVT;

essersi presentati dopo 24 ore e meno di 96 ore dall’insorgenza dei sintomi, ma entro 24 ore dalla progressione dell’ictus;

essere stati trattati con IVT seguita da un deterioramento neurologico precoce o trattati con IVT seguiti da nessun miglioramento neurologico.

La popolazione dello studio aveva un’età mediana di 68 anni e il 64% era di sesso maschile. Il punteggio NIHSS mediano al basale era 9.

I ricercatori hanno assegnato in modo casuale i pazienti a uno dei due gruppi: il gruppo tirofiban o il gruppo aspirina. Il gruppo tirofiban ha ricevuto un’infusione iniziale di 0,4 μg/kg/minuto per 30 minuti seguita da un’infusione continua di 0,1 μg/kg/minuto fino a 48 ore, più placebo orale; il gruppo aspirina ha ricevuto placebo IV e aspirina orale a basso dosaggio.

L’endpoint primario era un buon risultato, definito come un punteggio mRS di 0-1 a 90 giorni. Circa il 29,1% del gruppo tirofiban e il 22,2% del gruppo aspirina hanno raggiunto questo esito (differenza assoluta del 6,9%; rapporto di rischio aggiustato [RR] 1,26; IC 95%, 1,04 – 1,53; P = 0,02). Un esito secondario era la mortalità a 90 giorni; Il 3,81% del gruppo tirofiban e il 2,65% del gruppo aspirina sono decedutii durante il periodo di studio (P = 0,12).

Risultati e limiti

Solo lo 0,99% del gruppo tirofiban e nessuno nel gruppo aspirina ha avuto un’emorragia intracranica sintomatica (SICH) entro 48 ore (P = 0,03), che era un altro esito secondario. Il risultato è stato simile per qualsiasi tipo di imaging ICH. «I tassi di emorragia intracranica erano bassi ma leggermente più alti con tirofiban» ha osservato Zi.

Una limitazione dello studio era che includeva solo pazienti asiatici. «La cautela è giustificata nel generalizzare i risultati ad altre popolazioni» ha detto Zi.

La rilevanza della ricerca

Un commento allo studio è stato offerto da Tudor G. Jovin, professore e presidente del Dipartimento di Neurologia, Cooper Medical School della Rowan University, Camden, New Jersey, il quale ha affermato che questi nuovi risultati sono «molto importanti» in quanto tirofiban «non è usato di routine» in pazienti con ictus dei piccoli vasi che hanno gravi deficit.

«Di solito non facciamo praticamente nulla con questi pazienti in fase iniziale» ha aggiunto Jovin. Ha aggiunto che questo studio solleva la questione se questa sia una strategia appropriata. Negli Stati Uniti, tirofiban, ma più frequentemente l’inibitore «praticamente equivalente» GP IIb/IIIa eptifibatide, è usato più spesso in cardiologia che in neurologia, ha osservato Jovin.

La scoperta che tirofiban è efficace nei pazienti con ictus dei piccoli vasi non è per certi aspetti sorprendente, ha detto. «Questo è un potente farmaco antipiastrinico, quindi ha senso per me». La breve emivita del farmaco è un vantaggio per il trattamento di questi pazienti, ha aggiunto.

Fonte: International Stroke Conference 2023: Late breaking (LB) abstract #24. Boston.