Folle festa a Napoli per lo scudetto: i video memorabili

I video folli della festa scudetto del Napoli tra fuochi d’artificio, carri e una barca che attraversa la città. Si esulta anche a New York, Little Italy si tinge di azzurro

Dopo 33 anni il Napoli è di nuovo campione d’Italia e la gioia è incontenibile. “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”, gridano i 50mila nello stadio Maradona, dove hanno assistito al match dai maxi-schermi, quando alle 22.37 il fischio dell’arbitro segna la fine di Udinese-Napoli sull’1-1 che determina automaticamente la vittoria partenopea del titolo calcistico. Ed è subito festa nella città. Un vero e proprio capodanno, con fuochi d’artificio che illuminano a giorno tutta Napoli.

VIDEO | I FUOCHI D’ARTIFICIO PER LA FESTA DEL NAPOLI

Intanto le strade si tingono di blu, al suono di cori esultanti e balli sfrenati. I carri pieni di persone trasportano la gioia incontenibile di una città che ha atteso 33 anni per esplodere in una festa sfrenata. E si sa la fantasia e creatività del popolo partenopeo non ha eguali e per festeggiare un simile evento tocca liberare l’immaginazione. Una barca che attraversa la città? Perché no allora.

VIDEO | A NAPOLI UNA BARCA PIENA DI TIFOSI ATTRAVERSA LA CITTÀ IN FESTA

Ci sono poi i tanti che salgono sulle proprie automobili tra grida e balli. Tra loro anche un uomo di colore che ha deciso di indossare il caschetto biondo, indimenticabile emblema di uno dei cantanti partenopei più conosciuti: Nino D’Angelo.

VIDEO | UNA RAGAZZA FESTEGGIA LO SCUDETTO CON IL CORPO DIPINTO DI AZZURRO

L’azzurro del Napoli si fa anche vestito. Una ragazza si fa dipingere dal collo ai piedi per omaggiare i due campioni, uno del passato (Maradona), l’altro del presente (Osimhen), che hanno portato la città a vincere lo scudetto.

Festa anche a Udine, per i tanti tifosi azzurri che hanno assistito alla partita in presenza, come riferisce la Dire (www.dire.it). Il web ci restituisce la gioia incontenibile di un padre che si aggrappa al figlio per tentare di invadere il campo, cadendo.

VIDEO | LA FESTA DEL NAPOLI ANCHE A NEW YORK

Ma non solo in Italia, la febbre scudetto del Napoli investe anche New York dove cori e bandiere azzurre hanno invaso Little Italy, con a festeggiare anche uno strombazzante carro dei pompieri.