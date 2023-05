Previsioni meteo 4 maggio 2023: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 maggio 2023: si conclude la fase di maltempo, tornano l’anticiclone africano e le giornate primaverili

Dopo un avvio di maggio all’insegna del maltempo, condizioni meteo in miglioramento sull’Italia grazie all’allontanamento della perturbazione e alla contemporanea rimonta dell’alta pressione di matrice africana. Sia il modello americano GFS che quello europeo ECMWF mostrano un avvio di weekend con un promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo centrale. Questo porterebbe tempo stabile in Italia e temperature in aumento su valori anche sopra la media. Giornata di sabato che dovrebbe quindi essere stabile con cieli soleggiati e qualche velatura in transito e clima di stampo primaverile, con massime fino a 25°C su molte città. Ma nella giornata di domenica potrebbero farsi spazio correnti umide di origine atlantica che porterebbero un aumento della nuvolosità ed anche delle piogge specie al settentrione.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con velature in transito sui settori Alpini e Prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni; maggiori addensamenti attesi sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora bel tempo con ampi spazi di sereno; isolati piovaschi da instabilità sul basso Lazio. In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità.

In Toscana giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, maggiori spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento su Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, su quest’ultima con fenomeni anche intensi; invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile al mattino con nubi sparse e schiarite su tutta la regione. Locali piogge o temporali possibili nel pomeriggio specie sui settori settentrionali, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime in generale lieve diminuzione; massime in rialzo su tutta la penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .