Norman in radio con “Una frase a metà”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo brano dell’artista Norman “Una frase a metà” dove l’artista racconta una storia d’amore vissuta in prima persona, non andata a buon fine.

“Avevo scritto già da tempo questo brano, raccontando realmente una storia vissuta sulla mia pelle. Ma non non avevo voglia di pubblicarla. Poi qualcosa è cambiato, ci ho iniziato a lavorare seriamente, con l’idea che oltre ad essere per me uno sfogo personale, magari, sarebbe stato d’aiuto e di conforto a chi come me aveva vissuto una storia simile”.

Biografia dell’artista

Antonio Casarolo in arte Norman classe 95, Lucano è un cantante/cantautore pop trap emo. Tutto nato dalla passione della musica a cui si avvicina all’età di 11 anni iniziando a studiare uno strumento folkloristico grazie ad una passione del padre. Col tempo e con le varie contaminazioni musicali passa da uno studio bandistico toccando le percussioni fino a ritrovarsi in una realtà completamente diversa “un progetto rock” come tastierista. Tra piccoli eventi e Seratine in vari locali, spinto da un bisogno ed un esigenza inizia a raccontare tutto quello che sente e prova nelle sue canzoni, dando vita nel 2019 ad un progetto tutto nuovo, Norman, che ad oggi conta, oltre 200k sui digital store, un servizio al tg 3 nel marzo 2021 e vari passaggi radiofonici, televisivi e articoli su testate giornalistiche.