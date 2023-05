Lapard in radio con la canzone “Senso Unico”

È in radio “Senso Unico” il singolo con cui LAPARD ha vinto la sezione Nuove Proposte del Premio Mia Martini 2022: il brano è disponibile in digitale

“Questa canzone parla dell’unica direzione da raggiungere nella vita. Ascoltiamo le voci nella testa o le voci che provengono dall’esterno e non ci concentriamo su ciò che vogliamo veramente, sugli obiettivi che vogliamo raggiungere. Il cuore ci porta spesso a sbagliare ma è preferibile fare ciò che sentiamo di fare, sempre, per non sbagliare mai. Io – dice LAPARD – ho scelto di scrivere e interpretare questo brano perché rappresenta il mio stile di vita ed è un consiglio per chi la vive, la vita, pensando e non vivendola davvero.”

Elena Pardini, in arte Lapard, nasce a Viareggio. Tutto ha inizio quando il padre, che era un cantante, la porta da una pranoterapeuta, che le dice, non conoscendola, che ha la musica dentro. A 7 anni inizia quindi a suonare pianoforte classico e a studiare musica e poi canto. Da lì partono le sue prime esperienze anche nel campo del musical entrando a far parte di una compagnia amatoriale e successivamente inizia a partecipare a diversi concorsi musicali. A 24 anni conosce Alex Mastromarino e comincia ad avere le sue prime conquiste artistiche approdando anche sul palco delle selezioni di Xfactor nel 2014 e 2015. Non accontentandosi inizia a fare della sua arte la sua vita. Arrivano le serate live e si scopre cantautrice. Inizia a scrivere i suoi brani e nel 2018 porta ad Area Sanremo “Ritrovata”, la sua prima canzone, arrivando al primo posto. Questa canzone diventa il suo portafortuna e le consente di vincere, l’anno successivo, il Procenium Festival della Canzone d’Autore. Nel 2022 Lapard si aggiudica il Premio Mia Martini 2022 sezione Nuove proposte con il brano “Senso Unico” arrangiato e prodotto da Carlo Bosco. Sempre più decisa continua a vivere di musica e a realizzare nuove conquiste, non smettendo mai di credere in se stessa. Ha in lavorazione nuovi brani e prosegue con l’attività live.

