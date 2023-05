Influencer Marketing in cucina: Taurus Mycook sceglie FlyTrendy

Taurus Mycook sceglie FlyTrendy per l’ingresso di Mycook Next sul mercato italiano: i 21 contenuti prodotti hanno superato gli obiettivi iniziali fissati dalla campagna

Taurus Mycook, marca di Taurus Group e leader spagnolo nel settore dei robot da cucina, ha scelto FlyTrendy, la piattaforma digitale per la gestione e la pianificazione di campagne di influencer marketing su misura con risultati garantiti, per l’ingresso del proprio prodotto di punta in ambito robot da cucina Mycook Next sul mercato italiano.

“Mycook è un robot da cucina all-in-one che rappresenta l’unione di innovazione e alta tecnologia, design ed estetica, garantendo al contempo risparmio di tempo e facilità d’uso – ha spiegato Ingrid Mosca, Digital Account Manager Mycook Italia – Forti di una presenza e di un successo di oltre 15 anni in Spagna, abbiamo voluto testare l’ultimo modello Mycook Next su un mercato totalmente nuovo per noi, come quello italiano, dove operano già diversi grossi marchi. Per questo motivo abbiamo scelto Flytrendy come partner affidabile per la strategia e lo sviluppo di una campagna mirata di Influencer Marketing per farlo conoscere direttamente agli appassionati di cucina attivi sul canale Instagram”.

La campagna di brand awareness, condotta da dicembre 2022 a febbraio 2023, ha visto l’attivazione di 5 micro-medio creator su Instagram specializzati in ambito cucina/cooking e la pubblicazione di 21 contenuti in totale, tra post statici e video/reel/storie, che hanno generato una True Reach di 137.300 (ovvero gli account unici raggiunti dai contenuti di campagna) e 190.700 Total Impressions (numero totale di volte che i contenuti di campagna sono stati visualizzati).

“I creator che abbiamo selezionato hanno ricevuto in prova il robot e hanno potuto sperimentare personalmente sia le ricette in dotazione che le proprie, andando a realizzare contenuti originali e autentici che il pubblico ha premiato con una crescita del 300% in termini di interazioni e un contenuto che è diventato virale – ha commentato Adriano Di Giulio, co-founder e CEO di FlyTrendy – Gli obiettivi fissati dalla campagna sono stati tutti raggiunti e anche superati, con una crescita dell’Engagement pari al +1148% rispetto alla proposta iniziale, tra like, commenti, salvataggi e visualizzazioni”.

Tra i contenuti che hanno generato più impression, quello di Elisabetta Durante, aka @dolcegiuridica, che sul proprio profilo Instagram ha presentato il prodotto #Mycooknext, la community Club Mycook e ha mostrato come realizzare una ricetta tra quelle già disponibili, finendo poi virale; ma anche quelli di Valentina Tozza, in arte @la_cucina_che_vale, che ha realizzato il brodo vegetale con il robot, contenuto top per click generati (quasi 1.500, oltre il 35% dei click totali generati dalla campagna), e ha prodotto in maniera spontanea ulteriori story Instagram dedicate all’unboxing del macchinario.