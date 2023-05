“Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” stasera su Rai 5 per Art Night

“Infinito. L’universo di Luigi Ghirri”, scritto e diretto da Matteo Parisini, con la voce di Stefano Accorsi, in prima serata su Rai 5 per Art Night

Dopo il grande successo alla Festa del Cinema di Roma, e nei principali festival internazionali, arriva mercoledì 3 maggio alle 21.15 su Rai 5 – per “Art Night” con Neri Marcorè – “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri”, scritto e diretto da Matteo Parisini, con la voce di Stefano Accorsi, prodotto da Lorenzo Cioffi per Ladoc con la collaborazione di Adele Ghirri, Eredi Luigi Ghirri in collaborazione con Rai Cultura e Sky Arte. Luigi Ghirri, fotografo italiano di fama internazionale, ha scritto con regolarità durante tutta la sua vita.

La sua fotografia si riflette nella sua scrittura, che è insieme affermazione poetica, argomentazione esistenziale, diario che interroga il presente. Partendo dai suoi scritti, il documentario ripercorre le tappe cruciali della vita del fotografo. È un viaggio nei luoghi della provincia, uno studio di terre, acqua, colline, orizzonti infiniti. È una ricerca sul suo lavoro fotografico, concepito non in termini di singola immagine, ma come un alfabeto in cui ogni immagine esiste solo grazie alle altre. I compagni di questo viaggio sono gli artisti Franco Guerzoni e Davide Benati, lo storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle, lo stampatore Arrigo Ghi, il fotografo Gianni Leone, il musicista Massimo Zamboni, e infine la famiglia, che rappresentava per Ghirri il sentimento di appartenenza a una comunità ordinaria, ma unita. Stefano Accorsi dà voce ai testi di Ghirri.