In libreria “La natura ostile” del livornese Paolo Lago

“La natura ostile” del livornese Paolo Lago è il primo titolo di Terracqua Edizioni, il nuovo marchio del Gruppo Editoriale Les Flaneurs

«Vedremo quindi come alcune significative opere della narrativa contemporanea trasfigurano le svariate modalità di una relazione non facile come quella dell’uomo con la natura. E allora ci renderemo conto che quanto questa relazione diviene più difficile e ostica, tanto sarà anche più affascinante e sorprendente»

La letteratura ha da sempre raccontato la natura ostile ma è soprattutto la narrativa contemporanea a rivestirla di particolari connotazioni, legate nel profondo a un tema assai stringente come quello del cambiamento climatico. Questo saggio si concentra sull’immagine di una natura ostile agli esseri umani declinata soprattutto in due modalità: in una forma distopica (o, meglio, eco-distopica) e post-apocalittica e in una, invece, caratterizzata da scenari quotidiani lontani da immaginari distopici ma attraversati comunque da un certo alone di carattere apocalittico, perché appartengono a una società in cui domina un capitalismo avanzato che non esita a devastare l’ambiente e la natura pur di raggiungere migliori prospettive di guadagno. Il tema della natura ostile verrà indagato per mezzo di un’ottica che molto deve ai recenti studi di ecocritica al fine di offrire inedite visioni e prospettive nella narrativa contemporanea, focalizzata tramite un’analisi comparata da Paolo Zanotti e Bruno Arpaia fino a Margaret Atwood, da Ezio Sinigaglia fino a Marianne MacDonald e Richard Powerss.

BIOGRAFIA

PAOLO LAGO è dottore di ricerca in Letterature e Scienze della letteratura e in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie. Redattore di “Carmilla online”, collabora con “Zest, Letteratura sostenibile” e con la Rivista “Tellūs”. Si occupa soprattutto di ricezione dell’antico, estetica del romanzo, letteratura e cinema, teoria e critica del cinema. Fra le sue monografie: L’ombra corsara di Menippo. La linea culturale menippea, fra letteratura e cinema, da Pasolini a Arbasino e Fellini, Le Monnier, 2007; La nave, lo spazio e l’Altro. L’eterotopia della nave nella letteratura e nel cinema, Mimesis, 2016; Il vampiro, il mostro, il folle. Tre incontri con l’altro in Herzog, Lynch, Tarkovskij, Clinamen, 2019; Lo spazio e il deserto nel cinema di Pasolini. “Edipo re”, “Teorema”, “Porcile”, “Medea”, Mimesis, 2020.