Disponibile nelle librerie “I sogni di un camaleonte”

In libreria “I sogni di un camaleonte”, il volume illustrato per sensibilizzare i bambini al rispetto rispetto della natura e degli animali edito da 24 ORE Cultura

Edito da 24 ORE Cultura, esce in libreria “I sogni di un camaleonte” di Jurga Vilè e Lina Sasnauskaitė, il nuovo libro illustrato dedicato ai piccoli lettori dai 4 ai 8 anni, pensato per avvicinare i bambini al rispetto della natura e degli animali.

Il libro narra la storia di Leo, un simpatico camaleonte che vive felice insieme alla sua famiglia in riva al mare, accarezzato dalla brezza che soffia leggera e riscaldato dal tepore dei raggi del sole, finché un giorno non si imbatte in un gruppo di umani che lo cattura e lo porta in città, in un appartamento, per metterlo in una teca. Leo è sopraffatto dalla tristezza più nera, che spegne d’improvviso tutti i suoi colori e che si riflette nei suoi sogni. Pagina dopo pagina i giovani lettori scopriranno come il camaleonte tornerà ad essere di nuovo felice con la complicità di una bambina gentile e sensibile.

Grazie all’uso sapiente del colore, questa splendida storia di amicizia insegna ai più piccoli il rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi.

Jurga Vilè – nata nel 1977 a Vilnius, in Lituania. Si è laureata in filologia francese all’Università di Vilnius e ha studiato cinema e audiovisual media all’Università della Sorbona III, a Parigi.

Lina Sasnauskaitė – Illustratrice e designer lituana, ha disegnato libri per adulti e bambini.

Scheda tecnica

Titolo: I sogni di un camaleonte

Autrici: Jurga Vilè e Lina Sasnauskaitė

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: cartonato 28,5 x 24,5 cm

Pagine: 44

Prezzo: € 16,50

Codice ISBN: 9788866486626