Concerti: i Jockstrap dal vivo al Mi Ami Festival

L’eclettico duo inglese Jockstrap torna in Italia per un imperdibile show primaverile: la band sarà dal vivo alQuella al Circolo Magnolia di Segrate (MI) sarà l’occasione per portare dal vivo i brani di I Love You Jennifer (Rough Trade Records), il nuovo album pubblicato lo scorso 9 settembre. Gli abbonamenti per il festival sono già disponibili su DICE.fm.

Jockstrap, il singolare duo pop composto da Taylor Skye e Georgia Ellery, emerge da una nuova ondata di artisti pop che rifiutano di limitarsi a un singolo genere, stile o punto di riferimento culturale. Conosciutisi alla Guildhall School of Music and Drama, la loro esperienza sonora permette di accompagnare gli ascoltatori attraverso un’avventura sorprendente e selvaggia, passando da potenti ritornelli pop a break ispirati al drill, dal violino classico fino alla dancehall. I Jockstrap sono eccentrici e meravigliosi, con un’energia contagiosa che ha fatto guadagnare loro l’attenzione di tutto il mondo musicale e non solo. Il loro eclettismo e la loro capacità di apprezzare e riflettere la cultura dell’intero spettro musicale è ciò che li rende innegabilmente importanti e soprattutto unici. I Jockstrap si spingono oltre i limiti fino a quando confini, barriere e limiti non esistono più: solo puro e sensuale pop!