Al Teatro 7 off ancora in scena “54 – La famiglia”

Debutta in prima assoluta al Teatro 7 off, fino al 7 maggio, 54 – LA FAMIGLIA, brillante commedia scritta da Salvatore Riggi, con la regia di Pietro De Silva.

“Generazione passata, generazione futura. Uno scontro che non smette mai di sorprenderci. Come la storia di una vigilia di Natale qualsiasi in cui Genesio, Gertrude e Godefrido Ranetti, fratelli di sangue e di sventure, decidono di cambiare il nome senza dire niente ai genitori ultra tradizionalisti. Ma questo segreto sarà al sicuro? E soprattutto, cosa accadrebbe se a tutto questo aggiungessimo un impiegato dell’anagrafe molto vendicativo?”

Lo scontro generazionale, l’incontro generazionale, il divario generazionale. Una guerra che non troverà mai una fine, e che nella commedia vuole trovare la sua conclusione non soltanto tramite il dialogo, bensì tramite il compromesso. Il fatto che due generazioni così diverse non possano comprendersi a pieno non significa certo che non possano convivere, perdonandosi reciprocamente le incomprensioni e le abitudini. Non c’è nessuna volontà di cambiare un certo tipo di mentalità. Non ci serve. “Costruire” significa aggiungere mattone su mattone col tempo giusto e senza correre. Le cose belle hanno bisogno di tempo. “54 – LA FAMIGLIA” non è soltanto una commedia. E’ una grande metafora che, dietro gli espedienti comici e drammaturgici, racconta semplicemente la volontà di essere se stessi.

TEATRO 7 OFF

Via Monte Senario, 81A – Roma

Dal 27 Aprile al 7 Maggio 2023

Da giovedì a sabato ore 21

Domenica ore 18

Info: https://www.teatro7off.it/54-la-famiglia

Prenotazioni: https://forms.gle/8kBwXMc8tRkq3vbT7