“Motori” è il nuovo singolo di Fefè, fuori in digitale

Fefè, giovane cantautrice romana cresciuta ascoltando folk, indie pop e elettropop, sulle piattaforme digitali con “Motori”

“Motori” di Fefè, fuori in radio e in digitale, è “la canzone dei pessimisti”, per tutti coloro che non riescono mai a godersi le cose fino in fondo perché non appena si rendono conto che sta iniziando qualcosa di nuovo vedono già la fine.

Fefè è una giovane cantautrice romana cresciuta ascoltando folk, indie pop e elettropop. Influenzata da artisti come Bon Iver, Lorde, Halsey e Maggie Rogers, decide di creare un sound elettronico, attuale e riconoscibile, senza però intaccare la delicatezza e l’intimità che la contraddistinguono. Il suo approccio introspettivo alla scrittura, che la mette completamente a nudo di fronte all’ascoltatore, prende ispirazione dalla realtà quotidiana. I suoi testi toccano i molteplici aspetti della sfera sentimentale, dall’amore ai rapporti d’amicizia, ma affrontano anche temi più attuali e vicini alla sua generazione, come il timore per l’incertezza del futuro e il senso di inadeguatezza e solitudine che una città caotica come Roma può trasmettere.